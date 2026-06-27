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Croacia vs Ghana EN VIVO por el Mundial 2026: duelo clave para definir el segundo puesto del Grupo L

Seguí EN VIVO el partido entre Croacia vs Ghana, en el marco de la tercera fecha del grupo L del Mundial 2026

27 de junio 2026 - 17:25hs
Croacia
EFE

EN VIVO

Croacia y Ghana se ven las caras por la tercera fecha del grupo L del Mundial 2026, en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, en donde el duelo será trascendental para definir el segundo equipo clasificado a 16avos, teniendo en cuenta lo que haga Inglaterra ante Panamá. El partido comenzará a las 18:00 horas.

Seguí en vivo las estadísticas del partido:

Croacia vs Ghana en vivo

Las posiciones del grupo L del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Acá empieza la cobertura del partido entre Croacia y Ghana por el Mundial 2026.

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