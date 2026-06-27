Croacia y Ghana se ven las caras por la tercera fecha del grupo L del Mundial 2026, en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, en donde el duelo será trascendental para definir el segundo equipo clasificado a 16avos, teniendo en cuenta lo que haga Inglaterra ante Panamá. El partido comenzará a las 18:00 horas.
Croacia vs Ghana EN VIVO por el Mundial 2026: duelo clave para definir el segundo puesto del Grupo L
Seguí EN VIVO el partido entre Croacia vs Ghana, en el marco de la tercera fecha del grupo L del Mundial 2026