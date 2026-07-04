Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El Nacional de Jorge Bava empezó a ganar en pretemporada: Bruno Zuculini anotó su primer gol y Maximiliano Gómez lo acompañó para vencer a Boston River

Los tricolores consiguieron ganar luego de haber perdido en la semana ante Juventud de Las Piedras

4 de julio de 2026 12:48 hs
Bruno Zuculini en Nacional

Bruno Zuculini en Nacional

Nacional sigue sumando minutos de fútbol formal y le dio rodaje a su pretemporada con un saldo positivo en el plano deportivo tras vencer este sábado 2-1 en un amistoso de 90 minutos a Boston River.

El ensayo sirvió para que el cuerpo técnico tricolor comenzara a plasmar su idea táctica en cancha y evaluara el rendimiento de sus principales piezas.

Se estrenó Bruno Zuculini en las redes, y lo acompañó Maximiliano Gómez

El resultado final fue victoria 2-1 para el Nacional, gracias a las apariciones goleadoras de dos de sus principales figuras: el volante argentino Bruno Zuculini -flamante adquisición- y el centrodelantero Maximiliano Gómez.

Mirá por qué la FIFA le quitó un récord a Lionel Messi luego del triunfo de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Alerta en la AUF: la dura sanción que puede recibir Agustín Canobbio tras el escandaloso final ante España en el Mundial 2026

Ambos gritos le permitieron al conjunto locatario inclinar la balanza en un trámite que se presentó dinámico y exigente, ideal para ir aflojando las piernas tras las intensas cargas físicas de las últimas semanas.

Para este primer compromiso, Bava plantó un once inicial muy competitivo y equilibrado, compuesto por: Luis Mejía en el arco; una línea de cuatro defensores con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido; el mediocampo estuvo integrado por Luciano Boggio, Bruno Zuculini y Agustín Dos Santos; mientras que el tridente ofensivo fue conformado por el juvenil Pavel Núñez, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez.

Más allá de la victoria, las conclusiones más importantes para el cuerpo técnico pasan por el ritmo de juego y el ensamble de las incorporaciones con los referentes de la casa.

Nacional continúa su preparación y esta vez lo hizo con el pie derecho, sumando confianza en su propio estadio de cara a la exigente competencia oficial que se avecina.

Las más leídas

Anunciaron que murió su padre en plena conferencia de prensa: mirá el difícil momento que vivió el entrenador de Congo Sebastien Desabre tras la derrota ante Inglaterra

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión que se hizo viral tras su participación en el Mundial 2026

Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, considera interrumpir su descanso si lo llama la selección de Alemania tras la eliminación del Mundial 2026

Leonel Jaime llegó este miércoles para sumarse a Peñarol y Franco Romero puso la firma tras una reñida votación

Temas

Nacional Jorge Bava Bruno Zuculini Maximiliano Gómez Boston River Gran Parque Central amistoso

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos