El Nacional de Jorge Bava empezó a ganar en pretemporada: Bruno Zuculini anotó su primer gol y Maximiliano Gómez lo acompañó para vencer a Boston River

Nacional sigue sumando minutos de fútbol formal y le dio rodaje a su pretemporada con un saldo positivo en el plano deportivo tras vencer este sábado 2-1 en un amistoso de 90 minutos a Boston River.

El equipo dirigido por Jorge Bava, que venía de perder en su primer amistoso el pasado martes a manos de Juventud de Las Piedras por 2-0 en 60', volvió a jugar a puertas cerradas en el Gran Parque Central.

El ensayo sirvió para que el cuerpo técnico tricolor c omenzara a plasmar su idea táctica en cancha y evaluara el rendimiento de sus principales piezas.

El resultado final fue victoria 2-1 para el Nacional, gracias a las apariciones goleadoras de dos de sus principales figuras: el volante argentino Bruno Zuculini -flamante adquisición- y el centrodelantero Maximiliano Gómez .

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Ambos gritos le permitieron al conjunto locatario inclinar la balanza en un trámite que se presentó dinámico y exigente, ideal para ir aflojando las piernas tras las intensas cargas físicas de las últimas semanas.

Para este primer compromiso, Bava plantó un once inicial muy competitivo y equilibrado, compuesto por: Luis Mejía en el arco; una línea de cuatro defensores con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido; el mediocampo estuvo integrado por Luciano Boggio, Bruno Zuculini y Agustín Dos Santos; mientras que el tridente ofensivo fue conformado por el juvenil Pavel Núñez, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez.

Más allá de la victoria, las conclusiones más importantes para el cuerpo técnico pasan por el ritmo de juego y el ensamble de las incorporaciones con los referentes de la casa.

Nacional continúa su preparación y esta vez lo hizo con el pie derecho, sumando confianza en su propio estadio de cara a la exigente competencia oficial que se avecina.