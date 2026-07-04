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Canadá vs Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: ya juegan en Houston un partido muy esperado

Seguí EN VIVO el encuentro entre Canadá vs Marruecos, el primero de los octavos de final del Mundial 2026, en el que solo podrá clasificar uno de los dos

4 de julio 2026 - 14:01hs
Achraf Hakimi debutó con Marruecos en 2016 a los 17 años.
Achraf Hakimi debutó con Marruecos en 2016 a los 17 años. Getty Images

EN VIVO

Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, se mide este sábado ante Marruecos, uno de los equipos más fuertes en lo que va de la competencia, desde la hora 14 en Houston, Estados Unidos, por el primero de los encuentros de los octavos de final, en el que solo podrá haber lugar para uno de ellos en la clasificación a cuartos.

Seguí aquí los detalles del partido:

Aquí se puede ver la cobertura:

Se inicia la cobertura de del partido entre Canadá vs Marruecos

Aquí comienza la cobertura de Referí del encuentro por el Mundial 2026.

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