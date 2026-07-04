Canadá vs Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: ya juegan en Houston un partido muy esperado

Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, se mide este sábado ante Marruecos, uno de los equipos más fuertes en lo que va de la competencia, desde la hora 14 en Houston, Estados Unidos, por el primero de los encuentros de los octavos de final, en el que solo podrá haber lugar para uno de ellos en la clasificación a cuartos.