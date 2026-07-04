Alerta en la AUF: la dura sanción que puede recibir Agustín Canobbio tras el escandaloso final ante España en el Mundial 2026

La eliminación de la selección uruguaya en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó heridas deportivas profundas, pero también un frente reglamentario que mantiene en máxima alerta a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), respecto a qué sucederá con la expulsión de Agustín Canobbio en el último minuto de la derrota por 1-0 ante España.

El foco de preocupación institucional está puesto sobre el extremo, quien protagonizó un final complicado por todo lo que ocurrió ante los españoles en el Estadio Guadalajara.

La expectativa radica en el calibre de la sanción que impondrá el Comité Disciplinario de la FIFA, la cual impactará de lleno en los próximos compromisos de la celeste.

Si bien la tarjeta roja directa recibida en el tiempo de adición por Agustín Canobbio con la selección uruguaya ante España le asegura al volante de Fluminense una suspensión automática de una fecha -que deberá cumplir en el debut de la próxima Copa América- , el verdadero temor de la AUF pasa por la posible apertura de un expediente disciplinario extraordinario.

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Los antecedentes inmediatos no juegan a favor: los medios europeos, especialmente diarios como AS y cadenas como COPE de España, o beIN SPORTS, calificaron el desenlace de "bochornoso" e hicieron hincapié en el "efecto arrastre" del tumulto final.

La prensa española catalogó de "terrorífica" la entrada sobre Pau Cubarsí y resaltó los empujones posteriores al árbitro Ismail Elfath, además de la trifulca en los bancos con cruces y manotazos hacia Marc Cucurella.

La tipificación de estas acciones en el informe arbitral determinará si el castigo escala a una pena severa de múltiples partidos, que pueden llegar incluso a tres.

La cúpula de la AUF se mueve con cautela, según lo que informó una fuente a Referí. Saben que las sanciones por agresiones a los jueces o conductas antideportivas grupales suelen ser castigadas con mano de hierro por la FIFA.

El ambiente de frustración uruguaya ya es pasado, pero las secuelas de esa noche caliente en Guadalajara apenas empiezan a dirimirse en los escritorios.