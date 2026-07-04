Lionel Messi se sacó fotos con los jugadores de Cabo Verde: "Adentro de la cancha me cagan a patadas, ja"

Lionel Messi fue el autor del primer gol del sufrido y trabajado triunfo de la selección Argentina en el alargue por 3-2 ante Cabo Verde, que significó la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, y los jugadores africanos esperaron en la puerta del micro al capitán argentino para poder tomarse una foto con él.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El 10 de Argentina pasó por la zona mixta al finalizar el encuentro y varios futbolistas del seleccionado africano lo esperaron para pedirle una foto y llevarse un recuerdo con el astro rosarino, quien accedió y cumplió con todos: "Me pidieron la camiseta, todo... Adentro de la cancha, me cagan a patadas, ja", bromeó Messi.

Messi volvió a ser fundamental en el triunfo de Argentina y marcó un nuevo gol que le sirvió para consolidarse, de momento, como el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 20 anotaciones, dos goles por encima de Kylian Mbappé

El análisis de Lionel Messi del partido y el mensaje para lo que viene El futbolista del Inter Miami destacó la actitud del equipo para sacar el partido adelante: "Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. En partidos así, es importante. Tenemos buenos cabeceadores, gente que va bien arriba. Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante. Lo venimos trabajando hace tiempo, tanto en ofensiva como en defensiva. En una competición así es importante".