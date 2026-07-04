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Lionel Messi se sacó fotos con los jugadores de Cabo Verde: "Adentro de la cancha me cagan a patadas, ja"

Los futbolistas de Cabo Verde esperaron a Lionel Messi en la puerta del micro de la selección Argentina para poder sacarse fotos con él

4 de julio de 2026 14:47 hs
Tyc Sports

Lionel Messi fue el autor del primer gol del sufrido y trabajado triunfo de la selección Argentina en el alargue por 3-2 ante Cabo Verde, que significó la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, y los jugadores africanos esperaron en la puerta del micro al capitán argentino para poder tomarse una foto con él.

El 10 de Argentina pasó por la zona mixta al finalizar el encuentro y varios futbolistas del seleccionado africano lo esperaron para pedirle una foto y llevarse un recuerdo con el astro rosarino, quien accedió y cumplió con todos: "Me pidieron la camiseta, todo... Adentro de la cancha, me cagan a patadas, ja", bromeó Messi.

El análisis de Lionel Messi del partido y el mensaje para lo que viene

El futbolista del Inter Miami destacó la actitud del equipo para sacar el partido adelante: "Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. En partidos así, es importante. Tenemos buenos cabeceadores, gente que va bien arriba. Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante. Lo venimos trabajando hace tiempo, tanto en ofensiva como en defensiva. En una competición así es importante".

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Lionel Messi celebrando su gol ante Cabo Verde

Lionel Messi celebrando su gol ante Cabo Verde

Con respecto a Cabo Verde, Messi dijo: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Hicimos lo más difícil que fue encontrar el primer gol y pensamos que, a raíz de eso, íbamos a encontrar nuestro juego. Y fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no pudimos presionar bien".

¿Cuándo juega Argentina los octavos de final del Mundial 2026?

El equipo de Lionel Scaloni jugará ante Egipto en los octavos de final el próximo martes 7 de julio a las 13:00 horas en Atlanta.

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