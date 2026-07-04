Escándalo en Alemania mientras esperan por la decisión de Jürgen Klopp como nuevo DT: Lothar Matthäus "prendió fuego" el vestuario tras la eliminación del Mundial 2026

La sorpresiva eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a manos de Paraguay sigue sumando capítulos de tensión, mudando el fracaso del césped a los micrófonos, mientras se espera por la decisión de Jürgen Klopp que se puede hacer cargo de la dirección técnica.

Como informó días pasados Referí, el extécnico de Darwin Núñez en Liverpool es quien más chances tiene de hacerse cargo de este seleccionado, siempre y cuando decida dejar de lado su licencia en el fútbol que ya lleva dos años.

El encargado de encender la mecha y desatar un verdadero incendio institucional fue la leyenda teutona Lothar Matthäus.

A través de sus columnas de opinión en el diario BILD y la cadena Sky Sport, el histórico excapitán de la selección germana destapó una olla a presión al revelar que el plantel dirigido por Julian Nagelsmann estuvo completamente "falto de foco" debido a una feroz interna de privilegios vinculada a las familias de los futbolistas.

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El escándalo alemán que denunció Lothar Matthäus

Según las declaraciones de Lothar Matthäus, el búnker de concentración alemán se transformó en un centro de disputas logísticas en lugar de un espacio de enfoque deportivo.

El exmediocampista detalló que los jugadores pasaron los días previos y posteriores al debut discutiendo por las reservas de hotel, la disponibilidad de vuelos privados y los pases de protocolo VIP para sus parejas y parientes.

"Hubo mucha inquietud que desde afuera no se percibió. Las familias pueden venir en avión para los cuartos de final si se logra un resultado, no antes. La eliminación con Paraguay fue una vergüenza", sentenció un Matthäus implacable.

Para el campeón del mundo en Italia 90, esta distracción extrafutbolística quebró la disciplina tradicional del fútbol alemán, erosionando la convivencia grupal y dividiendo al vestuario en medio de reclamos cruzados.

Las duras críticas abrieron una crisis profunda en la Federación Alemana de Fútbol (DFB por su sigla en alemán), que ahora debe lidiar con las secuelas de un golpe deportivo histórico y con la exposición pública de un plantel acusado de priorizar el confort personal por sobre el compromiso mundialista.