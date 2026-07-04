Con el debut de un ex Peñarol y selección argentina, Cruzeiro le ganó 2-0 a Defensor Sporting en el regreso de Mauricio Larriera, en un amistoso disputado en Brasil

Defensor Sporting sumó rodaje internacional este sábado en Belo Horizonte, donde cayó por 2 a 0 frente a Cruzeiro que tuvo el debut de un exjugador de Peñarol y de la selección argentina de Lionel Scaloni: Gabriel Rojas. El encuentro marcó el puntapié inicial para el segundo ciclo de Mauricio Larriera en la conducción técnica del conjunto del Parque Rodó, tras su paso por la institución en el año 2015.

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El conjunto de Minas Gerais logró inclinar la balanza a su favor gracias a las anotaciones de Kaio Jorge, cuando transcurrían 41 minutos de la primera mitad, y de Felipe Morais, quien a los 89' selló el resultado definitivo celebrando además su bautismo de gol con el plantel principal de la Bestia Negra.

Para este compromiso, Mauricio Larriera -que asumió funciones en Defensor Sporting el pasado 11 de junio- mandó a la cancha un once inicial conformado por Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo De los Santos, Mateo Caballero, Axel Frugone; Germán Barrios, Mauricio Amaro, Erico Cuello, Nicolás Wunsch; Alexander Machado y Brian Montenegro.

Durante el complemento, el técnico le dio minutos a casi todo el banco de suplentes con los ingresos de Alan Torterolo, Gianfranco Rodríguez, Lautaro Navarro, Juan Manuel Jorge, Juan Goicoechea, Lucas Machado, Daniel Martínez, Maximiliano Casco, Santino Bruschi y Alex Perdomo.

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Por su parte, el local alineó desde el arranque a Otávio; William, Joao Marcelo, Villalba, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, Rayan Lelis; Sinisterra y Kaio Jorge.

Próximo objetivo: tras la pausa en el Torneo Intermedio motivada por la actividad de la selección uruguaya en el Mundial 2026, Defensor Sporting volverá a la competencia oficial el próximo lunes 13 de julio.

Por la quinta fecha del certamen, visitará a Cerro Largo en el Estadio Ubilla de Melo a partir de la hora 19.