Mundial 2026 | En Paraguay apuestan a las cábalas y rituales para el partido ante Francia

La expectativa por el duelo entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026 también se vive lejos de la cancha. En las horas previas al encuentro, miles de hinchas paraguayos volvieron a recurrir a las tradicionales cábalas y rituales con la esperanza de repetir el histórico resultado conseguido ante Alemania y seguir avanzando en el torneo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Las prácticas van desde usar la misma camiseta con la que la Albirroja ganó su último partido hasta mantener intacta la ubicación frente al televisor o respetar un menú considerado "de la suerte". La consigna es sencilla: no modificar aquello que coincidió con una victoria.

Cábalas para el partido de Paraguay contra Francia. Abc.com.py Camisetas, promesas y lugares fijos, las cábalas que activa Paraguay para el partido ante Francia Según publicó el diario ABC Color, las redes sociales se llenaron de recomendaciones y experiencias de fanáticos que aseguran haber encontrado la fórmula para atraer la buena fortuna. Entre las costumbres más repetidas aparece el uso de la "remera de la suerte", que algunos evitan incluso lavar durante el Mundial para no romper la racha positiva.

@_millerms #paraguay #mundial #futbol #fyp @Killah sonido original - Kentucky Carson Otros seguidores sostienen que deben ver el partido desde el mismo sillón, acompañados por las mismas personas o respetando un orden específico durante la previa. También abundan las promesas religiosas, las oraciones y las visitas a iglesias para pedir por un nuevo triunfo de la selección dirigida por Gustavo Alfaro.