¿Qué le pasó a Messi en la frente tras el partido con Cabo Verde?

Lionel Messi terminó el sufrido triunfo de la Selección argentina por 3-2 ante Cabo Verde con una llamativa inflamación en la frente que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La imagen del capitán de la Albiceleste, con un visible "chichón" sobre el lado derecho del rostro, despertó preocupación entre los hinchas, aunque el golpe no le impidió completar el encuentro ni ser determinante en la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 .

La lesión se produjo en los minutos finales del tiempo reglamentario, cuando Messi recibió una infracción cerca del área rival. En la caída, su cabeza impactó de lleno contra la rodilla de un futbolista de Cabo Verde , lo que le provocó un fuerte golpe en la frente. Las cámaras captaron de inmediato el hematoma, que fue creciendo con el correr de los minutos.

Pese al dolor, el capitán argentino continuó en la cancha durante el alargue y evitó recibir atención médica prolongada. El golpe quedó reflejado en una pronunciada hinchazón , aunque no mostró signos de mareo ni debió ser reemplazado.

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Lionel Messi SAM NAVARRO / IMAGN IMAGES via Reuters

Lejos de condicionar su rendimiento, Messi siguió siendo una de las piezas más influyentes del equipo dirigido por el entrenador Lionel Scaloni. Además de haber abierto el marcador durante el partido, en el segundo tiempo suplementario ejecutó el córner que terminó en el cabezazo de Cristian "Cuti" Romero para el 3-2 definitivo, resultado que le dio a Argentina el pase a los octavos de final.

La Albiceleste enfrentará el martes 7 de julio a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, con la expectativa de que Messi llegue en condiciones físicas normales pese a la llamativa marca que dejó el intenso duelo frente a Cabo Verde.