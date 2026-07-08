Blancos pidieron informes a Orsi por el caso de la anestesista condenada y la actuación de Lustemberg

Cuatro diputados del Partido Nacional presentaron un pedido de informes dirigido al presidente Yamandú Orsi para conocer qué actuaciones realizó tras el compromiso público que asumió con la familia de la pediatra María Soledad Barrera , fallecida a raíz de un caso de mala praxis médica.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Federico Casaretto, José Luis Satdjian, Amin Niffouri y Andrés Grezzi , quienes buscan que Presidencia detalle qué trámite recibió el planteo de la familia y cuál fue la evaluación realizada por el mandatario sobre la actuación del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En el pedido de informes, los diputados consultan qué resolvió Orsi respecto al reclamo presentado por los familiares de Barrera luego de que, durante una actividad en Treinta y Tres, se comprometiera públicamente a analizar el caso.

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También preguntan si el presidente evaluó la decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , de reducir de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer de la anestesista Inés Miralles , y cuál fue la conclusión de ese análisis.

Además, solicitan conocer qué trámite recibió en Presidencia la carta entregada por la familia de Barrera y si existió una respuesta formal por parte del Poder Ejecutivo.

Como último punto, los legisladores preguntan si Orsi considera pertinente mantener al frente del MSP a una ministra que, según sostienen, con esa actuación "no brinda las garantías suficientes a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud".

Según señalaron los diputados, el objetivo del pedido de informes es establecer qué actuaciones realizó Presidencia luego del compromiso asumido por Orsi ante los familiares y conocer cuál fue la evaluación del mandatario sobre el proceder del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El compromiso que asumió Orsi con la familia

El pedido de informes surge semanas después de que la familia de María Soledad Barrera interceptara al presidente durante una recorrida oficial por Treinta y Tres para entregarle una carta en la que reclamó justicia por el caso.

En ese intercambio, el esposo de la madre de Barrera le manifestó a Orsi el malestar de la familia por la demora en obtener respuestas y por la decisión de Lustemberg de reducir la sanción administrativa impuesta a la anestesista.

"Nos quedamos sin hija y ahora nos vamos a quedar sin pena", le dijo el familiar al mandatario, quien respondió: "Esto vamos a revisarlo" y luego agregó: "Entendidísimo".

El principal cuestionamiento de la familia apunta a la resolución de la ministra de rebajar de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer de Miralles, una decisión que se adoptó con base en un informe de la división jurídica del MSP y que derivó en la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública.

Actualmente, la sanción administrativa se encuentra a estudio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), luego de que la anestesista presentara un recurso contra la resolución.

Miralles fue condenada en diciembre de 2025 por homicidio culposo a 24 meses de arresto domiciliario nocturno, tras alcanzar un acuerdo abreviado con la Fiscalía y reconocer su responsabilidad en el caso.

Barrera tenía 41 años y murió en 2024, diez meses después de sufrir un paro cardíaco durante una cirugía de vesícula realizada en el SMI, episodio que le provocó un grave daño encefálico y la dejó en estado casi vegetativo hasta su fallecimiento.