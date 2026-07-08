El exjugador de Peñarol Emanuel Gularte es nuevo futbolista del Sporting de Gijón de España, en su primera experiencia en el fútbol europeo

Semanas después de anunciar su salida de Peñarol , Emanuel Gularte fue anunciado como nuevo jugador del Sporting de Gijón de España , en lo que será su primera experiencia en el fútbol de Europa .

El zaguero de 28 años finalizó su contrato con el Carbonero el pasado 30 de junio, tras pasar un año cedido en el club desde el Puebla de México . Este martes el conjunto de la Liga MX concretó la nueva cesión de Gularte al Sporting hasta el 30 de junio de 2027 , según anunció el equipo español en un comunicado.

Será el primer pasaje en Europa del defensor, que comenzó su carrera en Wanderers en 2015 y pasó por Progreso, Puebla y Queretaro antes de su año en Peñarol, en el que disputó 32 partidos y anotó un gol , en el clásico ante Nacional del Torneo Clausura 2025 que el Manya ganó 3-0.

En esta temporada tendrá como objetivo ascender de la Segunda División española a LaLiga , categoría que el club gijonés no visita desde la temporada 2016/2017 .

El exjugador de la selección uruguaya sub 20, con la que salió campeón sudamericano en 2017, fue presentado con un video en el que se lo puede ver oficiando como vendedor en la tienda del Sporting, destacando las nuevas camisetas del equipo.

"Me deslumbró el lugar y ya siento el sentido de pertenencia. Me impactó, llegué a la ciudad y vi a muchos niños con la camiseta del equipo, y eso genera una responsabilidad", expresó Gularte en otro video, en el que también aseguró que aportará "la famosa garra charrúa".

Tras ello realizó la tradicional presentación en el Estadio El Molinón, con la vestimenta del club y dominando una pelota. "El Real Sporting da la bienvenida a Emanuel Gularte y le desea el mayor de los éxitos en su nueva etapa como rojiblanco", se lee al final del comunicado del equipo español.