La Copa de la IA: de relatos racistas falsos a datos para los cuerpos técnicos, cómo la Inteligencia Artificial se metió en el Mundial 2026

Cada Mundial es hijo de su tiempo: el de 1950 fue un retrato del Mundo de posguerra, con países proscriptos por su participación en el conflicto y una Europa todavía en reconstrucción; los de 1974 y 1978 estuvieron marcados por el espectro de la guerra fría y las dictaduras sudamericanas, respectivamente; de 2010 para acá, las Copas del Mundo también construyen su narrativa en las redes sociales, de Diego Forlán tuiteando en Sudáfrica a la foto de Lionel Messi con la copa en 2022 que es la imagen con más “me gusta” en la historia de Instagram.

Por eso no es extraño que el Mundial 2026 sea, parafraseando el título de la canción de Ricky Martin para Francia 1998, “La copa de la IA” . Es lógico que ante su cada vez mayor prevalencia en distintos aspectos de la vida cotidiana, del trabajo al estudio y del diseño al entretenimiento, la herramienta de esta época se haya metido también en el deporte.

Y como pasa en otros ámbitos, los usos que las herramientas de inteligencia artificial han tenido desde que la pelota empezó a rodar el 11 de junio han sido de todo tipo, desde aplicaciones meramente deportivas hasta usos maliciosos para crear fakes. Porque aunque no siempre lo recordemos, del fuego para acá, las herramientas no son ni buenas ni malas por sí mismas, sino por el uso que los humanos le damos.

Scott Bessent comparó al boom de la inteligencia artificial con el auge de internet de la década de 1990

Los relatores de la cadena Directv (incluyendo el uruguayo Rodrigo Romano) comenzaron a repetir un comunicado a la vuelta de cada una de las pausas de hidratación, que son una de las novedades del Mundial 2026. Luego de los primeros días del torneo, los periodistas transmitieron un mensaje de la empresa que nació por uno de los usos que los internautas le dieron a la inteligencia artificial.

Aunque muchas veces es notorio de una forma muy obvia y burda, hay casos donde el uso de inteligencia artificial es más sutil y puede engañar incluso al más preparado. Durante los primeros partidos del Mundial, comenzaron a circular recortes de las transmisiones de la cadena internacional, con usuarios de redes sorprendidos por algunos de los presuntos comentarios de los relatores.

DSPORTS RECHAZA ENFÁTICAMENTE CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN



Aparecieron en las últimas horas videos de transmisiones del #MundialEnDSPORTS alterados de forma deliberada y con malas intenciones, por lo que manifestamos nuestro repudio y los invitamos a no difundir estos… pic.twitter.com/fB8qRXZvaN — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Una referencia a Francia como “equipo africano”, un comentario racista en referencia a una cantante que estaba en un palco. La sorpresa enseguida fue contrarrestada por mensajes de los implicados: los videos eran falsos. De ahí el comunicado y su repetición en cada partido.

Los fakes también se han desplazado a las tribunas de la Copa del Mundo. Luego del partido Alemania-Curazao comenzó a circular una imagen de un hincha alemán idéntico a Adolf Hitler, con la camiseta de la selección europea puesta, observando el encuentro en la tribuna. La imagen era, por supuesto, falsa.

También recorren internet videos creados con herramientas de inteligencia artificial de presuntas hinchas despampanantes de distintos países siguiendo a sus selecciones en el Mundial. Mujeres hipersexualizadas generadas con IA que replican estereotipos y ficciones.

La IA juega su partido

Ya desde antes que comenzara el Mundial, la inteligencia artificial estaba metida en el asunto. Se han realizado infinidad de simulaciones y consultas a distintas herramientas y modelos para pronosticar el devenir del torneo que terminará el 19 de julio. Sin grandes sorpresas en sus elecciones, Argentina, España y Francia fueron las que se repitieron como potenciales ganadoras en esas predicciones.

Curazao, la nación más pequeña en llegar a jugar un Mundial, es un país independiente, aunque pertenece al Reino de los Países Bajos, sus ciudadanos tienen pasaporte neerlandés, y muchos descendientes de curazoleños viven en el país europeo. Curazao apeló a datos y herramientas para rastrear a potenciales jugadores en su diáspora.

Aunque los puristas del fútbol seguramente lo lloren, en los últimos años el deporte se ha hecho cuantificable, medible y se ha tecnificado. Los principales clubes europeos y unas cuantas selecciones utilizan métricas de todo tipo para sus trabajos de scouting de jugadores, para elegir a sus nuevos entrenadores en base a los jugadores de los que disponen, y para simplificar el trabajo de sus analistas al momento de estudiar rivales y el trabajo de sus propios planteles.

Un informe de la revista Wired recopila que la selección inglesa usa IA para estudiar a propios y ajenos en la eventualidad de una definición por penales, además de contar con un equipo de analistas, científicos de datos y desarrolladores de software para generar herramientas y ayudar al cuerpo técnico.

EFE

La selección de fútbol de Estados Unidos utiliza durante el Mundial 2026 una plataforma basada en inteligencia artificial desarrollada por la empresa tecnológica argentina Globant.

La herramienta, denominada Sportian Performance, permite al cuerpo técnico encabezado por el argentino Mauricio Pochettino analizar partidos, procesar grandes volúmenes de información y acceder a datos en tiempo real para respaldar decisiones deportivas durante la competencia.

En esa nota de Wired, el director de innovación de la FIFA, Johannes Holzmüller, cuenta que el organismo rector del fútbol mundial dispuso para la Copa del Mundo 2026 una herramienta de inteligencia artificial que puede ser usada por todas las selecciones participantes. Desarrollada junto a la empresa china Lenovo, esta herramienta, Football AI Pro, permite a los cuerpos técnicos acceder a información estadística y datos propios y de sus rivales, ofrece recreaciones en 3D de los partidos, y permite que le hagan preguntas como ocurre con los asistentes de uso más extendido, como ChatGPT, Claude o Gemini.

Holzmüller explicó a Wired que el desarrollo de esta herramienta fue para nivelar la cancha y permitir que países sin tantos recursos puedan también usar estos materiales y no generar así una brecha tecnológica y monetaria entre los competidores.

“Lo vemos como nuestra meta, incluso como nuestra tarea, que la tecnología esté disponible para todos los equipos, para que todos tengan acceso y lo puedan usar de una forma sencilla sin tener que tener expertos, porque no todos lo pueden pagar”, consideró el hombre de FIFA, que especuló con un futuro en el que el organismo termine regulando qué herramientas se pueden usar para no generar diferencias. En lo que no dudó es que en los próximos años, la IA tome cada vez más preponderancia en la planificación y el trabajo en el fútbol.

Mientras tanto, el Mundial 2026 se sigue jugando con las reglas actuales, y con la inteligencia artificial entrando incluso en el vínculo entre los planteles y sus hinchas. Así como ofrece información para lo que pasa en la cancha, FIFA también da a las selecciones que juegan el torneo una herramienta de moderación para redes sociales, similar a la que ya usan clubes europeos como el Arsenal, el Tottenham y el Manchester United en Inglaterra para proteger a sus jugadores de mensajes racistas, homofóbicos, misóginos y violentos.

Según el diario inglés The Guardian, la herramienta de FIFA filtra unas 30.000 palabras en todos los idiomas imaginables (incluso código morse) en los comentarios de las redes de las selecciones, y en dos segundos elimina todo aquello que contenga mensajes agresivos. Los usuarios que los hayan publicado los siguen viendo, pero para el resto están ocultos y en varios casos, además, fueron denunciados ante las plataformas y ante la justicia, si lo amerita.