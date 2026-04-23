Gran debut de Náutico contra Carrasco Polo en el Uruguayo de hockey sobre césped con la presencia de la argentina Sasha London

Náutico hizo su estreno el martes en el Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped derrotando el martes 3-1 a Carrasco Polo en un duelo que reeditó la final del año pasado ganada por las polacas.

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Tras pedir el aplazamiento de las dos primeras fechas, por la gran cantidad de jugadoras cedidas a Las Cimarroncitas que jugaron la Copa América de Santiago, el equipo de Martín Ocampo, realizó finalmente su estreno dejando muy buenas sensaciones .

Camila Minatta y Chiara Curcio , ambas jugadoras de la selección junior, y Agustina Díaz , en su retorno al club tras jugar el pasado semestre en Real Sociedad de España, marcaron los goles para las rojas de Carrasco y Punta Gorda.

El único gol de Polo lo hizo Kaisuami Dall'Orso .

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En Náutico hizo su estreno la argentina Sasha London, jugadora que también se desempeñó como periodista deportiva en ESPN y Olé, entre otros medios de la vecina orilla.

20260421 Chiara Curcio, Agustina Díaz, Sasha London y Valentina Luis Náutico hockey sobre césped Chiara Curcio, Agustina Díaz, Sasha London y Valentina Luis

Notables triunfos de Yacht y Seminario

Yacht, que venía de ganarle 3-2 a Old Girls, le ganó el sábado 3-1 a Old Ivy y se metió en la parte alta de la tabla.

Los goles fueron de Verónica Dupont, Julieta Jansons y de la sub 18 Matilde Rodríguez, marcando para Ivy Milagros Cardellino.

Seminario, que en la primera fecha sorprendió a Old Girls, volvió a la senda del triunfo bajando a Woodlands de la punta con un 2-1 donde marcaron Milagros Layerle y Macarena Díaz, contra un gol de Martina Núñez.

Old Girls le ganó por shoot-out a Old Christians

Luego de cosechar dos derrotas en sus primeras dos presentaciones, Old Girls reaccionó ante su clásico rival, Old Christians, que venía con puntaje perfecto. Empataron 1-1 y en el shoot-out, las azulgranas vencieron por 6 a 5.

Paz Fernández marcó para el equipo del Trébol y Milagros Algorta hizo el de Old Girls, de penal.

En los penales australianos, Old Girls anotaron seis por intermedio de Lucila Gomensoro y Paula Pérez, en dos ocasiones cada una, Mili Algorta y de la eterna Carolina Mutilva. Para Christians lo hicieron Paz Fernández y Josefina Curci en dos ocasiones y Paz Carvallido.

El clásico se definió con atajada de María Eugenia Vidal, golera que volvió a atajar en Old Girls luego de unos cuantos años alejada de las canchas.

Quedó pendiente de esta tercera fecha el partido entre Biguá y Carrasco Polo.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus Goles favor En contra Old Christians 7 3 2 1 0 0 8 4 Woodlands 6 3 2 0 1 0 9 4 Yacht 6 3 2 0 1 0 8 8 Seminario 6 3 2 0 1 0 5 6 Náutico 3 1 1 0 0 0 3 1 Carrasco Polo 3 2 1 0 1 0 4 3 Old Girls 2 3 0 1 2 1 3 5 Old Sampa 2 2 0 1 1 1 0 3 Old Ivy 1 3 0 1 2 0 1 6 Biguá 0 1 0 0 1 0 1 2

Tabla de goleadoras