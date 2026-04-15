Resonante triunfo de Yacht con una Julieta Jansons brillante; Woodlands y Old Christians líderes perfectos

Con cuatro partidos se retomó el pasado sábado la disputa del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres del que solo se había jugado la primera fecha ya que la segunda, prevista para antes de Semana Santa, fue suspendida por lluvias.

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El resultado más resonante fue el triunfo de Yacht contra Old Girls, por 3-2.

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Julieta Jansons fue la gran figura anotando tres goles . El partido estaba 3-0 cuando Old Girls apretó el paso y descontó por intermedio de Paulina Fresnedo y Milagros Algorta , pero no le alcanzó para empatar.

Las azulgranas ya habían perdido en el debut 1-0 con Seminario, mientras que Yacht había perdido 5-2 con Woodlands.

"Estamos muy contentas. Para nosotras es un gran reflejo de lo que venimos trabajando y nos impulsa a seguir entrenando y creciendo. El equipo está más unido que nunca y nos alegra que se vea reflejado en los resultados", dijo Jansons a Referí.

La delantera de 21 años marcó dos goles en jugadas de campo y uno de córner corto.

"Este año buscamos seguir creciendo y reforzar nuestra identidad de juego. Estamos muy motivadas y en la misma sintonía. Venimos haciendo un largo proceso desde el año pasado y planeamos seguir por la misma línea, confiamos en lo que veníamos entrenando, de a poco se nos van a ir dando los resultados y queremos dejar al club lo más alto posible", agregó.

Woodlands y Old Christians punteros

Woodlands ratificó un gran arranque al derrotar 3-0 a Old Sampa con dos goles de Sofía Trigo quien picó en punta en la tabla de goleadoras, junto con Jansons.

El otro gol del equipo de Daniel Pereyra fue de Maite Lugaro.

Old Christians, por su parte, derrotó como local 5-2 a Seminario con goles de Paz Fernández, Josefina Reyes, Lala Arrospide, Clementina Schaich y Josefina Curci. Los tantos de Seminario fueron obra de Inés Cabrera y Lola Delafond.

Old Christians le había ganado a Biguá en su debut por lo que tiene puntaje perfecto, al igual que Woodlands.

Buen debut de Carrasco Polo

Náutico no debutó porque tiene varias jugadoras cedidas a Las Cimarroncitas que juegan su Copa Panamericana en Santiago.

Recién lo harán el 21 de abril con Polo, jugarán el 25 con Old Christians y el 28 con Biguá. Este último pertenecía a esta tercera fecha que se jugó el sábado.

Carrasco Polo, el campeón, debutó contra Old Ivy ganándole 3-0 con goles de Sol Amadeo, María Paz Quartara y Kaisuami Dall'Orso.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Bonus Goles favor En contra Woodlands 6 2 2 0 0 0 8 2 Old Christians 6 2 2 0 0 0 7 3 Carrasco Polo 3 1 1 0 0 0 3 0 Yacht 3 2 1 0 1 0 5 7 Seminario 3 2 1 0 1 0 3 5 Old Sampa 2 2 0 1 1 1 0 3 Old Ivy 1 2 0 1 1 0 0 3 Náutico 0 0 0 0 0 0 0 0 Biguá 0 1 0 0 1 0 1 2 Old Girls

Tabla de goleadoras