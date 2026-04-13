La selección uruguaya femenina sub 21 de hockey sobre césped, Las Cimarroncitas , logró una contundente victoria por 4-0 ante Canadá este lunes en la penúltima fecha de la fase regular del Campeonato Panamericano que se disputa en Santiago. El equipo mostró superioridad en todas las líneas y se clasificó a las semifinales del torneo.

Uruguay se impuso con claridad gracias a un rendimiento colectivo sólido y una alta efectividad ofensiva. Justina Arregui fue una de las figuras del encuentro al marcar dos goles, mientras que Martina Cazet y Sofía Sansalone completaron el marcador.

El tanto de Cazet llegó tras una destacada jugada de Milagros "Pinky" Seigal, evidenciando el buen funcionamiento ofensivo del equipo.

Por su parte, Sansalone no solo anotó, sino que además fue elegida como la jugadora más valiosa, la MVP del partido.

Las Cimarroncitas golearon 4-0 a Canadá en el Panamericano de hockey y aseguraron su lugar en semifinales

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Las estadísticas reflejaron el dominio celeste: Uruguay generó 13 córners cortos frente a solo dos de Canadá, además de registrar 13 penetraciones al área contra apenas dos del rival.

El triunfo posiciona a Las Cimarroncitas en un lugar expectante en la tabla, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular. Este martes enfrentarán a Estados Unidos desde las 16:00, en un partido que definirá su ubicación final.

El primero jugará contra el cuarto y el segundo contra el tercero para definir a los finalistas. Estos cruces serán el viernes y las finales (por el oro y el bronce) el sábado.

El Campeonato Panamericano otorga tres cupos directos al Mundial de la categoría. Sin embargo, existe la posibilidad de que el cuarto clasificado también acceda, en caso de que selecciones como Argentina o Estados Unidos consigan su clasificación a través del ranking internacional.

Posiciones del Campeonato Panamericano junior de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor En contra Argentina 12 4 4 0 0 26 2 Uruguay 9 4 3 0 1 9 2 EEUU 6 4 2 0 2 19 7 Chile 4 3 1 1 1 2 2 Canadá 1 4 0 1 3 1 17 México 0 3 0 0 3 0 27

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