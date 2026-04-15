"Sacrificado", "comodín" y "no se arrugó": así evaluaron los medios de España a Federico Valverde que jugó de 5 en Real Madrid en la derrota ante Bayern Múnich

Federico Valverde recibió más elogios que críticas a pesar de la eliminación de Real Madrid en cuartos de final de la UEFA Champions League. Los merengues perdieron 4-3 contra Bayern Múnich de visitantes, luego de caer 2-1 de locales, y así se despidieron de la máxima competición continental.

"Primera parte: Claro pivote defensivo en el dibujo del Madrid para tratar de compensarlo todo . Ayuda clave del uruguayo para frenar a Olise. Se había metido bien por dentro y apareció Fede para desviar el disparo. Segunda parte: Lo está compensando todo... ahora se tira a la derecha para ayudar a Trent en defensa. Un comodín para todos. La tiene ahora desde la frontal, pero el disparo no sale muy potente. Fácil para Neuer... y era una ocasión clara para alguien como Valverde, que tiene un golpeo brutal.

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el empate de local de Real Madrid 1-1 ante Girona por LaLiga de España

Diario As también le dio siete puntos.

"De salida fue un partido más desagradecido de lo habitual, pues Arbeloa tiró de él para hacer las labores de ancla que, habitualmente, desempeña Tchouameni. De ahí que se le viese menos en ataque, sin soltarse tanto para correr. Pero en su faceta, anduvo correcto. Era de esperar que no ofreciese el nivel de un pivote natural, pero tampoco anduvo del todo lejos. Le tocó un papel muy complicado y no se arrugó... hasta la hora de juego, cuando volvió a la derecha. Nota: 7.

Sport, medio catalán, le dio cinco puntos a la actuación del uruguayo al que tituló como "sacrificado".

"La ausencia de Tchouameni le obligó a realizar una función de mediocentro en la que no se siente a gusto. Corrió y trabajó como siempre pero estuvo lejos de poder mostrar su mejor versión. Con la inclusión de Camavinga volvió a ejercer de volante derecho. Más avanzado pudo desplegarse en ataque y probar su chut exterior".