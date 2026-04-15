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Dopaje en el ciclismo: hay tres nuevos casos positivos por los que deportistas fueron suspendidos provisionalmente

Se registraron tres casos positivos de dopaje en ciclismo: el deporte uruguayo ya tiene ocho deportistas sancionados y seis que recientemente terminaron de cumplir sus sanciones

15 de abril de 2026 20:31 hs
Ciclismo en Uruguay
Ciclismo en Uruguay Camilo dos Santos

La Federación Uruguaya de Ciclismo (FUC) comunicó este miércoles tres casos de dopaje positivo en su deporte luego de ser noticiada por parte de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU).

Bajo el título de "Comunicación de Resultados Analíticos Adversos (ONAU) y Medidas Disciplinarias", la Federación informó: "En el día de hoy se ha recibido notificación oficial de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU) sobre controles realizados el pasado 31/01/2026, en la que se informa un resultado analítico adverso en controles antidopaje correspondientes a los deportistas Diego Andrés Jamen Ivaldi, Santiago Gabriel Pérez Helguera y Roderyck Asconeguy Díaz".

La fecha se remonta a dos semanas antes de Rutas de América y los resultados salieron a la luz poco después de terminada la Vuelta Ciclista, prueba madre del deporte pedal uruguayo con el que se cerró la temporada 2025-2026.

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"En consecuencia, se han aplicado las suspensiones previsionales correspondientes en los sistemas federativos Ride+ y UCI DataRide hasta nueva notificación del organismo", agregaron.

Con esa medida se le impide a los deportistas de participar en cualquier evento local o internacional.

"En caso de registrarse nuevos casos de similares características, estos serán comunicados oportunamente a través del boletín oficial", se concluyó.

Siete ciclistas ya están suspendidos por dopaje

En la actualidad, ONAU tiene dictadas sanciones para siete deportistas uruguayos de los cuales seis son ciclistas.

El otro es Andrés Zamora, atleta de fondo.

El positivo de Pablo Pérez fue pasado para que lo juzgue la Comisión Nacional Antidopaje de Argentina (CNAD).

Deportista Deporte Sustancia Fecha suspendido Fecha de suspensión
Sixto Núñez Ciclismo Otarina, Enbosarm Julio 2022 22-7-2030
Fabiana Granizal Ciclismo Fenmetracina Marzo 2023 7-3-2027
Pablo Pérez Ciclismo Ritalina Se pasó el caso a CNAD Argentina
Fernando Méndez Ciclismo Boldenona Octubre 2023 9-10-2027
Andrés Zamora Atletismo Metandriol, Mesterolona Enero 2024 5-1-2028
Valentín Rosello Ciclismo Modafinilo, Anfepramona Febrero 2024 17-2-2028
Gimena Rodríguez Rey Ciclismo Drostanolona, Metasterona, Metilhexaneamina, Cocaína, Betametasona Diciembre 2024 10-12-2028
Johanna Bracco Ciclismo Eritropoyetina Setiembre 2024 22-9-2028

Últimos deportistas que ya cumplieron sanciones por dopaje

Deportista Deporte Sustancia Fecha suspendido Fin de la sanción
Gastón Sosa Reyes Levantamiento de potencia Drostanolona, mestanolonaa, metandienona Febrero 2021 4-2-2025
Santiago Marrero Levantamiento de potencia Furosemida, Clostebol, mesterolona Febrero 2021 5-2-2025
Nicolás Arachichu Ciclismo Pregnanediol Febrero 2022 24-2-2026
Giovani Fernández Ciclismo Pregnanediol Febrero 2022 24-2-2026
Richard Mascarañas Ciclismo Fentermina Febrero 2022 24-8-2025
Jover Ferreira Ciclismo Fentermina, Dexametasona Febrero 2022 24-2-2026

Estos datos están publicados por la página oficial de la ONAU.

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