Dopaje en el ciclismo: hay tres nuevos casos positivos por los que deportistas fueron suspendidos provisionalmente

La Federación Uruguaya de Ciclismo (FUC) comunicó este miércoles tres casos de dopaje positivo en su deporte luego de ser noticiada por parte de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU).

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Bajo el título de "Comunicación de Resultados Analíticos Adversos (ONAU) y Medidas Disciplinarias", la Federación informó: "En el día de hoy se ha recibido notificación oficial de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU) sobre controles realizados el pasado 31/01/2026, en la que se informa un resultado analítico adverso en controles antidopaje correspondientes a los deportistas Diego Andrés Jamen Ivaldi, Santiago Gabriel Pérez Helguera y Roderyck Asconeguy Díaz".

La fecha se remonta a dos semanas antes de Rutas de América y los resultados salieron a la luz poco después de terminada la Vuelta Ciclista , prueba madre del deporte pedal uruguayo con el que se cerró la temporada 2025-2026.

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"En consecuencia, se han aplicado las suspensiones previsionales correspondientes en los sistemas federativos Ride+ y UCI DataRide hasta nueva notificación del organismo", agregaron.

Con esa medida se le impide a los deportistas de participar en cualquier evento local o internacional.

"En caso de registrarse nuevos casos de similares características, estos serán comunicados oportunamente a través del boletín oficial", se concluyó.

Siete ciclistas ya están suspendidos por dopaje

En la actualidad, ONAU tiene dictadas sanciones para siete deportistas uruguayos de los cuales seis son ciclistas.

El otro es Andrés Zamora, atleta de fondo.

El positivo de Pablo Pérez fue pasado para que lo juzgue la Comisión Nacional Antidopaje de Argentina (CNAD).

Deportista Deporte Sustancia Fecha suspendido Fecha de suspensión Sixto Núñez Ciclismo Otarina, Enbosarm Julio 2022 22-7-2030 Fabiana Granizal Ciclismo Fenmetracina Marzo 2023 7-3-2027 Pablo Pérez Ciclismo Ritalina Se pasó el caso a CNAD Argentina Fernando Méndez Ciclismo Boldenona Octubre 2023 9-10-2027 Andrés Zamora Atletismo Metandriol, Mesterolona Enero 2024 5-1-2028 Valentín Rosello Ciclismo Modafinilo, Anfepramona Febrero 2024 17-2-2028 Gimena Rodríguez Rey Ciclismo Drostanolona, Metasterona, Metilhexaneamina, Cocaína, Betametasona Diciembre 2024 10-12-2028 Johanna Bracco Ciclismo Eritropoyetina Setiembre 2024 22-9-2028

Últimos deportistas que ya cumplieron sanciones por dopaje

Deportista Deporte Sustancia Fecha suspendido Fin de la sanción Gastón Sosa Reyes Levantamiento de potencia Drostanolona, mestanolonaa, metandienona Febrero 2021 4-2-2025 Santiago Marrero Levantamiento de potencia Furosemida, Clostebol, mesterolona Febrero 2021 5-2-2025 Nicolás Arachichu Ciclismo Pregnanediol Febrero 2022 24-2-2026 Giovani Fernández Ciclismo Pregnanediol Febrero 2022 24-2-2026 Richard Mascarañas Ciclismo Fentermina Febrero 2022 24-8-2025 Jover Ferreira Ciclismo Fentermina, Dexametasona Febrero 2022 24-2-2026

Estos datos están publicados por la página oficial de la ONAU.