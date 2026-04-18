Hockey: las Cimarroncitas se quedaron con la medalla de bronce del Panamericano tras vencer a Chile y clasificaron al Mundial Sub 21

Parte del plantel de las Cimarroncitas que consiguió la clasificación al Mundial Sub 21

Las Cimarroncitas se metieron en un nuevo Mundial Sub 21 tras vencer 1-0 a Chile en el partido por el tercer puesto, para además llevarse la medalla de bronce del Panamericano de la categoría disputado en Santiago de Chile.

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Un gol de Justina Arregui en el segundo cuarto decantó el partido para las uruguayas, que vencieron a Las Diablitas en su casa por segunda vez en el torneo, ya que en la fase inicial también les habían ganado 1-0.

Las Cimarroncitas alcanzaron el Mundial luego de terminar terceras en la primera parte del torneo, con victorias ante Chile, México y Canadá, y derrotas contra Argentina y Estados Unidos.

En semifinales cayeron nuevamente ante Estados Unidos, esta vez por shootout, y terminaron en el partido por la medalla de bronce, que daba el último cupo a la cita mundialista.