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Hockey: las Cimarroncitas se quedaron con la medalla de bronce del Panamericano tras vencer a Chile y clasificaron al Mundial Sub 21

Este será el tercer Mundial que disputará Uruguay en la categoría sub 21, luego de participar en las ediciones de 2022 y 2025

18 de abril de 2026 19:02 hs
Parte del plantel de las Cimarroncitas que consiguió la clasificación al Mundial Sub 21

Parte del plantel de las Cimarroncitas que consiguió la clasificación al Mundial Sub 21

Las Cimarroncitas se metieron en un nuevo Mundial Sub 21 tras vencer 1-0 a Chile en el partido por el tercer puesto, para además llevarse la medalla de bronce del Panamericano de la categoría disputado en Santiago de Chile.

Un gol de Justina Arregui en el segundo cuarto decantó el partido para las uruguayas, que vencieron a Las Diablitas en su casa por segunda vez en el torneo, ya que en la fase inicial también les habían ganado 1-0.

Las Cimarroncitas alcanzaron el Mundial luego de terminar terceras en la primera parte del torneo, con victorias ante Chile, México y Canadá, y derrotas contra Argentina y Estados Unidos.

En semifinales cayeron nuevamente ante Estados Unidos, esta vez por shootout, y terminaron en el partido por la medalla de bronce, que daba el último cupo a la cita mundialista.

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Este será el tercer Mundial que disputará Uruguay en la categoría sub 21. La primera participación fue en Potchefstroom, Sudáfrica, en 2022, donde la celeste terminó en el puesto 13. Tres años después las Cimarroncitas volvieron a la edición de Santiago, donde culminaron doceavas.

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