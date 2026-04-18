Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol tras la derrota de Uruguay: la celeste cada vez con menos chances de ir al Mundial

La derrota de la selección uruguaya ante Chile por la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol comprometió seriamente sus chances de clasificar al Mundial de Brasil 2027.
La celeste está en el octavo lugar de la tabla con 5 puntos, con una sola victoria ante Bolivia en siete partidos. Está a solo tres puntos de Venezuela, ubicada en el cuarto lugar, pero con un partido más.
Además de esa victoria contra Chile, la selección dirigida por Ariel Longo suma dos empates y tres derrotas: 2-2 con Argentina, 0-1 Paraguay, 0-0 Ecuador, 1-2 Perú y 1-3 Chile.
La selección deberá buscar un milagro, ganar los partidos que le quedan contra Venezuela (de visitante) y Colombia (de local) y esperar una serie de resultados que le permitan meterse en el tercer o cuarto lugar para ir al repechaje.
Estos fueron los resultados de este sábado, hasta la hora de la derrota uruguaya:
Uruguay 1-3 Chile
Ecuador 1-0 Perú
Argentina vs Colombia
Venezuela vs Bolivia
Libre: Paraguay
Pase lo que pase, Argentina y Colombia seguirán en el primer y segundo lugar de la tabla. Chile alcanzó los 10 puntos y quedó tercera. Ecuador, en tanto, empató la línea de Venezuela.
Así está la tabla de posiciones*:
|SELECCIÓN
| PUNTOS
| PJ
| PG
| PE
| PP
| GF
| GC
|1 Argentina
| 13
| 5
| 4
| 1
| 0
| 16
| 4
|2 Colombia
| 13
| 5
| 4
| 1
| 0
| 11
| 4
|3 Chile
| 10
| 7
| 3
| 1
| 3
| 10
| 7
|4 Venezuela
| 8
| 6
| 2
| 2
| 2
| 10
| 5
|5 Ecuador
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|4
| 6 Paraguay
|7
|6
|2
|1
|3
|6
|7
| 7 Perú
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|14
| 8 Uruguay
| 5
| 6
| 1
| 2
| 3
| 6
| 9
|9 Bolivia
|1
|5
|0
|1
|4
|2
|20
*Los dos primeros irán directo al Mundial y el tercero y cuarto jugarán repechajes.