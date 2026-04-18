Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol tras la derrota de Uruguay: la celeste cada vez con menos chances de ir al Mundial

La derrota de la selección uruguaya ante Chile por la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol comprometió seriamente sus chances de clasificar al Mundial de Brasil 2027.

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La celeste está en el octavo lugar de la tabla con 5 puntos , con una sola victoria ante Bolivia en siete partidos. Está a solo tres puntos de Venezuela , ubicada en el cuarto lugar , pero con un partido más.

Además de esa victoria contra Chile, la selección dirigida por Ariel Longo suma dos empates y tres derrotas: 2-2 con Argentina, 0-1 Paraguay, 0-0 Ecuador, 1-2 Perú y 1-3 Chile.

La selección deberá buscar un milagro , ganar los partidos que le quedan contra Venezuela (de visitante) y Colombia (de local) y esperar una serie de resultados que le permitan meterse en el tercer o cuarto lugar para ir al repechaje.

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Estos fueron los resultados de este sábado, hasta la hora de la derrota uruguaya:

Uruguay 1-3 Chile

Ecuador 1-0 Perú

Argentina vs Colombia

Venezuela vs Bolivia

Libre: Paraguay

Pase lo que pase, Argentina y Colombia seguirán en el primer y segundo lugar de la tabla. Chile alcanzó los 10 puntos y quedó tercera. Ecuador, en tanto, empató la línea de Venezuela.

Así está la tabla de posiciones*:

SELECCIÓN PUNTOS PJ PG PE PP GF GC 1 Argentina 13 5 4 1 0 16 4 2 Colombia 13 5 4 1 0 11 4 3 Chile 10 7 3 1 3 10 7 4 Venezuela 8 6 2 2 2 10 5 5 Ecuador 8 6 2 2 2 6 4 6 Paraguay 7 6 2 1 3 6 7 7 Perú 7 6 2 1 3 7 14 8 Uruguay 5 6 1 2 3 6 9 9 Bolivia 1 5 0 1 4 2 20

*Los dos primeros irán directo al Mundial y el tercero y cuarto jugarán repechajes.