El Observador / Fútbol Internacional / ESTADOS UNIDOS

A su manera, Luis Suárez, quien no pudo jugar un partido decisivo con Inter Miami por una suspensión de oficio, se burló de su rival tras la clasificación

El equipo del uruguayo y de Lionel Messi, goleó 4-0 con la ausencia del Pistolero en un compromiso trascendente

9 de noviembre 2025 - 12:28hs
Luis Suárez en Inter Miami

Luis Suárez en Inter Miami

Foto: Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP

Luis Suárez vivió la goleada de Inter Miami en el tercer y definitivo partido de playoff por 4-0 sobre Nasvhille SC que los clasificó a una nueva instancia de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, debido a que se encontraba suspendido, a la vez que se mofó de sus rivales tras la victoria.

Luego del triunfo en el primero de los partidos cuando jugaron como locales, su equipo perdió 2-1 en la revancha de visitante y forzó al siguiente encuentro que se jugó este sábado a la noche.

Picó muy bien por izquierda, eludió al arquero rival, pero cuando definió solo, su remate dio en el palo y se perdió la igualdad que hubiera sido muy importante para el transcurso del partido.

Luego, ya en el complemento y con el 2-0 consumado, marró otra situación frente al arquero sobre los 65 minutos, pero no tan clara como la otra, ya que este lo atoró cuando fue a patear.

La suspensión de oficio y el comentario de Suárez

El Comité Disciplinario de la MLS sancionó el pasado miércoles a Luis Suárez y lo hizo de oficio, ya que el uruguayo no vio la tarjeta roja el pasado sábado en el encuentro que jugó.

Todo se debió a una acción ante Andy Najar de Nashville SC durante el encuentro en la que El Pistolero le dio un tacazo en una pierna y lo dejó en el suelo.

Por más que hubo protestas, ni el árbitro ni el VAR dijeron nada y Suárez siguió jugando.

Aquí en este link se puede ver la jugada por la que fue suspendido por un partido de oficio el uruguayo.

Luego de la goleada por 4-0 de este sábado que clasificó a Inter Miami a la siguiente instancia de su conferencia en la MLS, Luis Suárez se mofó de sus rivales con una publicación en X (ex Twitter) a un posteo de Nashville SC.

Aquí se puede ver el mismo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisSuarez9/status/1987363761103974667?s=20&partner=&hide_thread=false

Luis Suárez Inter Miami Lionel Messi MLS

