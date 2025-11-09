A su manera, Luis Suárez, quien no pudo jugar un partido decisivo con Inter Miami por una suspensión de oficio, se burló de su rival tras la clasificación

Luis Suárez vivió la goleada de Inter Miami en el tercer y definitivo partido de playoff por 4-0 sobre Nasvhille SC que los clasificó a una nueva instancia de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, debido a que se encontraba suspendido, a la vez que se mofó de sus rivales tras la victoria.

Luego del triunfo en el primero de los partidos cuando jugaron como locales, su equipo perdió 2-1 en la revancha de visitante y forzó al siguiente encuentro que se jugó este sábado a la noche.

En el segundo encuentro jugado el sábado de la semana pasada, el delantero uruguayo marró dos situaciones claras de gol, sobre todo, la primera que pudo haberle dado el transitorio empate 1-1 a su equipo, como informó Referí.

Picó muy bien por izquierda, eludió al arquero rival, pero cuando definió solo, su remate dio en el palo y se perdió la igualdad que hubiera sido muy importante para el transcurso del partido.

Luego, ya en el complemento y con el 2-0 consumado, marró otra situación frente al arquero sobre los 65 minutos, pero no tan clara como la otra, ya que este lo atoró cuando fue a patear.

La suspensión de oficio y el comentario de Suárez

El Comité Disciplinario de la MLS sancionó el pasado miércoles a Luis Suárez y lo hizo de oficio, ya que el uruguayo no vio la tarjeta roja el pasado sábado en el encuentro que jugó.

Todo se debió a una acción ante Andy Najar de Nashville SC durante el encuentro en la que El Pistolero le dio un tacazo en una pierna y lo dejó en el suelo.

Por más que hubo protestas, ni el árbitro ni el VAR dijeron nada y Suárez siguió jugando.

Aquí en este link se puede ver la jugada por la que fue suspendido por un partido de oficio el uruguayo.

Luego de la goleada por 4-0 de este sábado que clasificó a Inter Miami a la siguiente instancia de su conferencia en la MLS, Luis Suárez se mofó de sus rivales con una publicación en X (ex Twitter) a un posteo de Nashville SC.

Aquí se puede ver el mismo: