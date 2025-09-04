Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

El desagradable momento que vivió Fernando Gago ante hinchas en México: mirá el video que se viralizó del DT de Necaxa

Fernando Gago no atraviesa un buen momento en el Necaxa de México y vivió un momento desagradable tras el último partido

4 de septiembre 2025 - 10:13hs

Fernando Gago atraviesa una crisis futbolística al mando del Necaxa de México, ya que acumula seis partidos contando todas las competencias sin ganar, y está en la cuerda floja en su cargo como entrenador del club, al punto que le tocó vivir un desagradable momento el último encuentro.

Luego de la derrota el pasado lunes por 3-0 ante Xolos de Tijuana, en un encuentro que dejó a Necaxa con dos futbolistas expulsados y un desagradable momento que le tocó vivir a Gago y una agresión por parte de su propia afición tras el encuentro.

Gago

La agresión a Fernando Gago

Cuando el entrenador argentino, con pasado en Racing Club y Boca Juniors, se retiró del estadio bajo una lluvia de silbidos y un hincha le lanzó un vaso con bebida que impactó de lleno en él.

Miguel Ángel Russo
ARGENTINA

Los futbolistas de Boca Juniors que pueden irse en este periodo de pases: la sorpresa en la lista es uno de los uruguayos

Miguel Ángel Russo
BOCA JUNIORS

Miguel Ángel Russo permaneció internado una noche más: mirá la evolución y el estado de salud del DT de Boca Juniors

El presente del equipo preocupa a la dirigencia y a los hinchas. Necaxa apenas ganó uno de sus últimos siete encuentros, con dos empates y cuatro caídas, y acumula cerca de 300 minutos sin convertir goles. La derrota en Tijuana fue la tercera consecutiva y dejó al equipo en el puesto 15 de la tabla de posiciones.

En conferencia de prensa posterior, Gago reconoció que es "el máximo responsable. Hasta la primera expulsión estábamos jugando como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos todo se complica. Con dos, es imposible. Cada jugador tiene su propia cabeza. Intentaremos darles las herramientas para que puedan volver al nivel que queremos".

En las próximas semanas, Necaxa enfrentará a Juárez, Puebla y Chivas, partidos que podrían definir su continuidad. Medios locales aseguran que, si la racha negativa se extiende, la directiva consideraría su salida.

Temas:

Fernando Gago México Boca Juniors

Seguí leyendo

Las más leídas

Neymar 
BRASIL

Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

Luis Suárez
MLS

¿Cuál es el sueldo de Luis Suárez en Inter Miami? El uruguayo sigue a la espera de una sanción por su escupitajo en la final de la Leagues Cup

Federico Valverde, una de las figuras actuales de la selección de Uruguay
ELIMINATORIAS

Los nueve jugadores de la selección uruguaya que se perderán el último partido de Eliminatorias ante Chile, si ven una tarjeta amarilla ante Perú

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos