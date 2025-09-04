El desagradable momento que vivió Fernando Gago ante hinchas en México: mirá el video que se viralizó del DT de Necaxa

Fernando Gago atraviesa una crisis futbolística al mando del Necaxa de México , ya que acumula seis partidos contando todas las competencias sin ganar, y está en la cuerda floja en su cargo como entrenador del club, al punto que le tocó vivir un desagradable momento el último encuentro.

Luego de la derrota el pasado lunes por 3-0 ante Xolos de Tijuana , en un encuentro que dejó a Necaxa con dos futbolistas expulsados y un desagradable momento que le tocó vivir a Gago y una agresión por parte de su propia afición tras el encuentro.

Cuando el entrenador argentino, con pasado en Racing Club y Boca Juniors , se retiró del estadio bajo una lluvia de silbidos y un hincha le lanzó un vaso con bebida que impactó de lleno en él .

BOCA JUNIORS Miguel Ángel Russo permaneció internado una noche más: mirá la evolución y el estado de salud del DT de Boca Juniors

ARGENTINA Los futbolistas de Boca Juniors que pueden irse en este periodo de pases: la sorpresa en la lista es uno de los uruguayos

El presente del equipo preocupa a la dirigencia y a los hinchas. Necaxa apenas ganó uno de sus últimos siete encuentros, con dos empates y cuatro caídas, y acumula cerca de 300 minutos sin convertir goles. La derrota en Tijuana fue la tercera consecutiva y dejó al equipo en el puesto 15 de la tabla de posiciones.

En conferencia de prensa posterior, Gago reconoció que es "el máximo responsable. Hasta la primera expulsión estábamos jugando como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos todo se complica. Con dos, es imposible. Cada jugador tiene su propia cabeza. Intentaremos darles las herramientas para que puedan volver al nivel que queremos".

En las próximas semanas, Necaxa enfrentará a Juárez, Puebla y Chivas, partidos que podrían definir su continuidad. Medios locales aseguran que, si la racha negativa se extiende, la directiva consideraría su salida.