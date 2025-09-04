Miguel Ángel Russo permaneció internado una noche más: mirá la evolución y el estado de salud del DT de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo , entrenador de Boca Juniors , permaneció internado la noche del miércoles en la clínica Fleni en Buenos Aires por una infección urinaria por decisión de los médicos, pese a que su estado de salud es bueno pero quieren llevar el tratamiento de cerca.

El entrenador de 69 años continuará allí hasta que la infección urinaria baje en su totalidad , por lo que le están transmitiendo los medicamentos mediante suero. Desde el entorno de Miguel aseguran que está bien y se siente en condiciones como para irse , pero por precaución permaneció una noche más.

La decisión de los médicos fue tomada para un mayor control y facilidad de combatir la bacteria , ya que su cuadro general aún no le permite continuar con un tratamiento ambulatorio. En caso de que la evolución sea favorable con el correr de las horas, podría irse a su casa este jueves por la tarde.

ARGENTINA Los futbolistas de Boca Juniors que pueden irse en este periodo de pases: la sorpresa en la lista es uno de los uruguayos

Un detalle que llamó la atención es que el club no emitió ningún comunicado oficial ni mensaje de apoyo a través de sus redes sociales sobre la salud y la situación de su entrenador, como tampoco alguna actualización al respecto. El plantel, incluso, regresó a los entrenamientos el miércoles sin la presencia de su técnico y conducida por Úbeda.

Lo cierto es que Russo permaneció una noche más únicamente por precaución, no por otro motivo. El se encuentra en buen estado de forma y apto para recibir el alta médica, pero es cuestión de tiempo a que la infección baje para que el entrenador de Boca pueda regresar a su casa y a su rutina.