Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Jugadores de Rampla Juniors denuncian un atraso salarial de tres meses y falta de aportes sociales en todo el año: el lunes adoptarán medidas

El plantel de Rampla Juniors, acompañado por el cuerpo técnico y los funcionarios del club publicaron un comunicado revelando la crítica situación económica que atraviesan

4 de septiembre 2025 - 20:01hs
Cristian Tabó y Nicolás Royón

Cristian Tabó y Nicolás Royón

Foto: @SegundaAUF

Los jugadores, el cuerpo técnico y los funcionarios de Rampla Juniors publicaron este jueves con comunicado conjunto para poner de manifiesto la angustiosa situación económica que padecen y anunciaron la adopción de medidas a partir del próximo lunes en caso de que la situación permanezca incambiada.

"Nos encontramos en una situación económica crítica que afecta nuestro desempeño profesional", comenzaron diciendo en el comunicado.

"En los próximos días se cumplirán 3 meses de adeudos con todos los trabajadores del club. A esta situación se suma la falta de aportes a la seguridad social durante todo el año, lo que nos deja vulnerables ante cuestiones de salud", agregaron.

"La falta de pago no es solo un problema económico: afecta personal y familiarmente ya que familias enteras dependen de estos salarios".

Albion
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: el torneo quedó al rojo con vivo con Albion despegado y Rampla Juniors sumando para el descenso

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

"A pesar de las múltiples dificultades, hemos continuado trabajando y entrenando para defender al club en cada partido", manifestaron.

El comunicado se publica en el mejor momento de Rampla Juniors en el torneo donde se armó como uno de los favoritos para luego protagonizar una campaña penosa que arrancó con un humillante 8-0 ante Colón.

De la mano de Mario Saralegui, el picapiedra ganó tres partidos seguidos y trepó al décimo puesto de la Tabla Anual:

Gzwya2lXAAAUOG9

En la tabla del descenso, donde bajan los últimos dos, Rampla Juniors superó la línea de Artigas SAD y se acercó significativamente a La Luz que empató en la última fecha 1-1 con Tacuarembó como visitante.

Gz3bnHZX0AAXX91

"Exigimos una solución urgente", expresaron jugadores, cuerpo técnico y funcionarios.

"Con mucho pesar, comunicamos que, si a partir del próximo lunes no se nos brinda una solución, nos veremos en la necesidad de tomar medidas para defender nuestros derechos y evitar pasar a instancias que generen mayores complicaciones", concluyeron.

El comunicado se publicó horas después de que el director deportivo argentino de Rampla, Humberto Grondona, declarara que "cuatro vivos" le "robaron" la plata a Foster Gillett, quien encabeza el proyecto que convirtió al club a comienzos de año en sociedad anónima deportiva.

Temas:

Rampla Juniors Segunda División Profesional Mario Saralegui

Seguí leyendo

Las más leídas

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Rodrigo Bentancur
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Uruguay vs Perú hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Facundo Pellistri, Giorgian de Arrascaeta y Brian Rodríguez
ELIMIANTORIAS

Uruguay vs Perú EN VIVO por Eliminatorias: final del primer tiempo, la celeste gana con gol de Rodrigo Aguirre y se queda corta con la ventaja

Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar
NACIONAL

El juvenil de Nacional que le tiró un caño a Manuel Ugarte; mirá las fotos de la joya tricolor que ya debutó en Primera y es uno de los sparrings de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos