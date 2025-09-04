Jugadores de Rampla Juniors denuncian un atraso salarial de tres meses y falta de aportes sociales en todo el año: el lunes adoptarán medidas

Los jugadores, el cuerpo técnico y los funcionarios de Rampla Juniors publicaron este jueves con comunicado conjunto para poner de manifiesto la angustiosa situación económica que padecen y anunciaron la adopción de medidas a partir del próximo lunes en caso de que la situación permanezca incambiada.

"Nos encontramos en una situación económica crítica que afecta nuestro desempeño profesional", comenzaron diciendo en el comunicado.

"En los próximos días se cumplirán 3 meses de adeudos con todos los trabajadores del club. A esta situación se suma la falta de aportes a la seguridad social durante todo el año, lo que nos deja vulnerables ante cuestiones de salud", agregaron.

"La falta de pago no es solo un problema económico: afecta personal y familiarmente ya que familias enteras dependen de estos salarios" .

"A pesar de las múltiples dificultades, hemos continuado trabajando y entrenando para defender al club en cada partido", manifestaron.

El comunicado se publica en el mejor momento de Rampla Juniors en el torneo donde se armó como uno de los favoritos para luego protagonizar una campaña penosa que arrancó con un humillante 8-0 ante Colón.

De la mano de Mario Saralegui, el picapiedra ganó tres partidos seguidos y trepó al décimo puesto de la Tabla Anual:

En la tabla del descenso, donde bajan los últimos dos, Rampla Juniors superó la línea de Artigas SAD y se acercó significativamente a La Luz que empató en la última fecha 1-1 con Tacuarembó como visitante.

"Exigimos una solución urgente", expresaron jugadores, cuerpo técnico y funcionarios.

"Con mucho pesar, comunicamos que, si a partir del próximo lunes no se nos brinda una solución, nos veremos en la necesidad de tomar medidas para defender nuestros derechos y evitar pasar a instancias que generen mayores complicaciones", concluyeron.

El comunicado se publicó horas después de que el director deportivo argentino de Rampla, Humberto Grondona, declarara que "cuatro vivos" le "robaron" la plata a Foster Gillett, quien encabeza el proyecto que convirtió al club a comienzos de año en sociedad anónima deportiva.