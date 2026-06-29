Vehículos Mamba donados por EE.UU. son para Misiones de Paz: hay que hacer trámites ante la embajada para que puedan patrullar

Los vehículos blindados Mamba MK-7 donados por Estados Unidos tienen como objetivo ser utilizados para Misiones de Paz en las que participa Uruguay . Para utilizarse en patrullaje dentro del país se requiere una tramitación especial , contó este lunes la ministra de Defensa Sandra Lazo .

El Ejército Nacional entregará en calidad de préstamo cuatro vehículos RPZ Cóndor al Ministerio del Interior para que sean utilizados por la Policía Nacional en distintos operativos. El convenio comprende cinco tipos de blindados de transporte de tropas con los que cuenta el Ejército Nacional , entre ellos los Mamba MK-7 . El listado se completa con los Vodnik VML-M7, EE-11 Urutu, RPZ Cóndor y Mowag .

"Lo que está pronto son cuatro vehículos , ya los dispuso el ejército, que son los vehículos Condor . Se va a adiestrar y dar capacitación a los propios policías , a través de la Dirección General de Operaciones Especiales ", contó Lazo entrevistada por La Diaria Radio este lunes.

En cuanto a los Mamba dijo que "hay vehículos que son producto de donación , esas donaciones a veces son modales , y al ser modal quiere decir que se donan con una especificidad ", agregó la ministra. "En este caso era la especificidad de que sea para misiones donde opera nuestro país ".

Sobre los Cóndor, afirmó que también "fueron utilizados en misiones". "De hecho, en Siria se patrulla con estos vehículos que son los Cóndor. El vehículo es adecuado", añadió.

"En el caso de los Mamba, la donación es modal. Quiere decir que el objeto es para Misiones de Paz. Si se pasara a una fase que hay que utilizar eso, ahí hay que hacer una tramitación con la embajada, a través de la embajada. Hoy por hoy, eso no está", sentenció la secretaria de Estado.

Consultada sobre el motivo de los primeros trascendidos de que se utilizarían los Mambas para estos patrullajes, la ministra entiende que esto se generó a partir de que estos vehículos son "los más visible" que tiene Defensa en su poder, los cuales son vistos en distintos desfiles. "Son 12 vehículos de este porte", agregó.

En cuanto a las diferencias entre los Mamba y los Cóndor, Lazo aseguró que una de ellas es el tamaño. "Todos sabemos que nuestras calles y nuestros barrios tienen el soporte para determinado tipo de vehículo. En cuanto a la cantidad de gente o no que puedan trasladar, eso no sería problema".

"Son vehículos tácticos militares, están diseñados para la guerra y esto es otra cosa", dijo la ministra y calificó a los Cóndor como un vehículo "de carácter policial".