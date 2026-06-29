Ametralladora, hélice retráctil y hasta 14 efectivos: cómo son los RPZ Cóndor que el Ejército prestará a la Policía

Los RPZ Cóndor son vehículos blindados de transporte de personal que integran la flota del Ejército Nacional desde hace cerca de 40 años y que fueron utilizados durante décadas por Uruguay en misiones de paz de las Naciones Unidas en África.

Según información del Batallón de Infantería Mecanizado N°15 , se trató del primer vehículo blindado empleado por las Fuerzas Armadas uruguayas en operaciones en el exterior , participando en los despliegues de paz en Mozambique y Angola .

Uruguay cuenta actualmente con alrededor de 55 unidades de este modelo, lo que lo convierte en el segundo país con mayor cantidad de RPZ Cóndor en servicio, solo por detrás de Malasia y por delante de Turquía.

Fabricados por la empresa alemana Thyssen Henschel , estos blindados están equipados con un motor diésel turboalimentado Mercedes-Benz OM 352A y una caja manual de ocho velocidades . Tienen capacidad para dos tripulantes y hasta 12 efectivos adicionales , lo que los convierte en vehículos aptos para el transporte de personal en distintos tipos de operaciones.

Con un peso de 12,5 toneladas, miden algo más de seis metros de largo y poco más de dos metros de alto y ancho. Pueden alcanzar 100 kilómetros por hora en carretera.

Una de sus principales características es su capacidad anfibia. El RPZ Cóndor incorpora una hélice retráctil en la parte trasera del casco, que le permite desplazarse por el agua a una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora.

En su configuración original puede montar una ametralladora de 7,62 milímetros o de 12,7 milímetros, aunque el armamento que utilicen las unidades cedidas al Ministerio del Interior dependerá de la modalidad en que sean empleadas por la Policía Nacional.