El Ejército entrega cuatro vehículos blindados Cóndor para reforzar operativos de la Policía en Montevideo

El Ejército Nacional entregará en calidad de préstamo cuatro vehículos RPZ Cóndor al Ministerio del Interior para que sean utilizados por la Policía Nacional en distintos operativos.

Como parte del proceso, durante la mañana de este domingo el Batallón de Infantería Mecanizado N° 15 , con sede en Florida, realizó el acondicionamiento de los vehículos, que este lunes serán trasladados a Montevideo con destino al Servicio de Material y Armamento.

Según informó el Ejército Nacional en su página web, los blindados serán cedidos al Ministerio del Interior en calidad de préstamo para apoyar las operaciones de la Policía Nacional.

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La fuerza indicó además que se realizó una puesta a punto de las unidades, con tareas de mantenimiento e inspección, con el objetivo de entregarlas en óptimas condiciones para su utilización.

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La entrega de los cuatro RPZ Cóndor forma parte del convenio firmado el pasado viernes entre los ministerios del Interior y de Defensa, que habilita el préstamo de hasta 12 vehículos blindados de cinco modelos diferentes para apoyar a la Policía Nacional en operativos de seguridad, especialmente en zonas de alta incidencia criminal.

Según anunció el ministro del Interior, Carlos Negro, los vehículos serán conducidos por personal policial previamente capacitado, aunque el acuerdo también prevé que, cuando sea necesario, un militar pueda desempeñarse como conductor en régimen de comisión de servicio.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, explicó que el convenio comprende los cinco tipos de blindados de transporte de tropas con los que cuenta el Ejército Nacional, entre ellos los Mamba MK-7 donados por Estados Unidos. De acuerdo con fuentes militares consultadas días atrás por El Observador, el listado se completa con los Vodnik VML-M7, EE-11 Urutu, RPZ Cóndor y Mowag.

Tal como adelantó El Observador en esta nota, tras la firma del acuerdo, Defensa ordenó al Ejército poner a disposición de la Policía estos cuatro vehículos RPZ Cóndor, que serán los primeros en incorporarse a esta cooperación entre ambas fuerzas.

Tanto Negro como Lazo rechazaron que la medida implique una militarización de la seguridad pública. Ambos remarcaron que los blindados permanecerán bajo la órbita operativa de la Policía Nacional y que el objetivo del convenio es optimizar los recursos disponibles del Estado.