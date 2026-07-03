Ajuste en el precio de la lana y valores firmes por los corderos y la carne ovina de exportación

El mercado de la lana en Australia , referencia para ese producto del rubro ovino en el mundo, abrió los remates de la zafra 2026/27 con una baja de US$ 13,42 a US$ 13,12 por kilo base limpia en el indicador , respecto a la referencia de cierre de la temporada anterior.

Con un volumen de oferta mayor y datos de calidad por debajo de los días anteriores, la demanda operó con cautela y optando por los mejores lotes, proponiendo ajustes en los valores que muchos vendedores no aceptaron por lo que el 17% de los fardos no fue colocado.

El tipo de cambio influyó menos que en semanas anteriores y las bajas fueron parejas en moneda local y en dólares, entre 2% y 2,3%.

Repunte en los precios de los granos con el clima y China como factores alcistas

Tal como venía ocurriendo en la zafra que acaba de terminar, la volatilidad se concentró en los diámetros más finos mientras que las lanas cruza y Corriedale de 26 a 30 micras se mantuvieron estables.

En el mercado local los negocios siguen siendo puntuales, con escasa oferta y demanda interesada en comprar. La corrección de esta semana distancia las puntas, con productores que no tienen apuro en vender mientras se arma la oferta de la esquila 2026.

Las referencias de ventas de los últimos días sitúan a las lanas Merino finas de 17 micras con certificaciones sobre los US$ 11 por kilo vellón y US$ 8,40 por lanas grifa verde en el eje de 19 micras.

Corderos firmes y faena moderada

En lanares para faena la demanda es firme y se colocan con fluidez los pocos lotes que aparecen en la época de menor oferta del año.

Los precios siguen sumando algún centavo todas las semanas en niveles récord que alcanzan los US$ 6,15 el kilo para los corderos y entre US$ 5,10 y US$ 5,15 las ovejas y capones.

En las referencias de INAC el cordero se despega hasta US$ 6,33 por kilo con una suba semanal de siete centavos.

La faena de ovinos se contrajo en la última semana de 6.928 a 5.374 cabezas.

Hasta el 27 de junio se faenaron 16.044 lanares, una baja de 53% respecto al parcial de junio de 2025. En el acumulado anual la reducción es de 29%.

En la última semana el 53% de los animales fueron corderos y 35% ovejas. Las ovejas retroceden 61,5% en número de cabezas, por encima del promedio general lo que sugiere retención de vientres para fortalecer el pie de cría. Los primeros resultados de una consulta del Secretariado Uruguayo de la Lana entre productores muestran un aumento de 5,5% en la intención de encarnerada.

Entre el 1° de enero y el 27 de junio se faenaron 208.339 ovinos, 86.019 menos que un año atrás.

Precio de exportación sobre US$ 7.000

El precio de exportación de carne ovina promedió US$ 7.019 por tonelada en los 30 días cerrados el 27 de junio y US$ 7.123 en la última semana.

Es la quinta semana de corrección a la baja desde el récord de US$ 7.968 el 23 de mayo.

El promedio anual de precio es de US$ 6.818 por tonelada, 30% superior al de un año atrás.

Brasil sostiene la corriente exportadora con el 65% del volumen total embarcado en el mes y un crecimiento de 50% en su demanda.

También China mantiene cierta tracción con 13% del volumen en junio y 15% en lo que va de año, un volumen mayor al de Israel que solo responde por el 10% de los envíos en 2026.

En lo que va de 2026 se exportaron 4.749 toneladas de carne ovina, 21% menos que en el mismo periodo de 2025, por un monto de US$ 32,4 millones que es 3% superior al de 12 meses atrás.