Cambio en el mercado ganadero: la meseta pasó a un escenario de valores en ascenso por vacunos gordos

El mercado ganadero en Uruguay consolidó una segunda semana en la que hubo precios ascendentes en varias categorías , tanto por el contexto externo como por una mejora en la temperatura más un pronóstico de lluvias muy necesarias , que están llegando.

En esta semana se consolidó una referencia de US$ 5,70 por kilo para novillos bien terminados, incluso si se observan los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) se nota que hay novillos de verdeos que superaron esa referencia.

Ese precio como marco para novillos de campo pasó de US$ 5,69 a US$ 5,73 por kilo de carcasa.

Se activa el mercado de lanas y el precio de la carne ovina repunta desde el piso anual de oferta

Estabilidad en el mercado ganadero y firmeza en los precios de la carne vacuna embarcada

Del mismo modo, con una suba moderada las vaquillonas logran US$ 5,60 por kilo.

Las vacas bien terminadas cotizan en US$ 5,40 por kilo y las regulares obtienen US$ 5,30.

Hay demanda inclusivo por vacas Holando que llegan a US$ 5 el kilo si son gordas.

Hay una buena demanda externa con un precio de exportación que se consolida en US$ 6.000 por tonelada para la carne vacuna, inédito en la historia del país.

Faltan novillos

Con Brasil y Australia ya sin cuota en China y el mercado europeo persistiendo en su firmeza, no hay otro contratiempo que lo escaso de los novillos.

En efecto, con muy poca oferta de ganado terminado a pasturas, la consolidación de US$ 5,70 por kilo como referencia para los novillos de verdeos está dada y estamos hablando de los mejores precios en dólares corrientes que se hayan dado.

Algunas plantas con actividad Kosher tienen más demanda, la mayoría se mantiene con cautela buscando consolidar la estabilidad de precios.

En pocos días más empezará a aumentar la oferta de ganado de corral por lo que tampoco caben esperar sobresaltos de precios.

La reposición y la exportación en pie

La suba no fue solo para las categorías de faena.

Otra estabilidad que ha quedado atrás es la de los precios de reposición.

En esta semana estuvo muy activa la exportación de ganado en pie que ha salido a proponer precios por encima de US$ 4 el kilo para casi todas las ofertas de terneros.

La demanda por ganado para exportación en pie muy firme y salió este martes con referenciase muy fuertes: hasta 4,20 por terneros de hasta 180 kilos, US$ 4,10 para animales de hasta 220 kilos, US$ 4 hasta 250 kilos y US$ 3,70 para novillos de más de 250 kilos, explicó en el programa Tiempo de Cambio Juan Martín Birriel, desde el remate de Lote 21, donde eso vaya si se notó: en los novillos de uno a dos años el precio saltó 11% a US$ 3,60 por kilo y casi US$ 900 de promedio al bulto.

Los lanares, en tanto, operan con la referencia del precio de la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), que son récord y con muy poca oferta por lo que quien vende tiene un ingreso casi inmediato.