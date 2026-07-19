El Cuti Romero y Lisandro Martínez ignoraron a Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial 2026 y no lo saludaron

Un momento muy particular se dio en la premiación de Argentina tras la final del Mundial 2026 donde España se consagró campeona en New Jersey este domingo, al ganar en alargue 1-0.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se subió al estrado para ser partícipe de la premiación.

A su lado derecho estuvo el presidente de FIFA, Gianni Infantino.

Al momento de la premiación de Argentina, vicecampeón mundial, a algunos jugadores les colgó la medalla de plata Infantino y a otros Trump.

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Dos jugadores de Argentina rechazaron saludar al mandatario de Estados Unidos. Lo ignoraron, miraron para otro lado y pasaron sin tenderle la mano.

Uno fue Cristian "Cuti" Romero. El otro fue Lisandro Martínez, ambos defensores que tuvieron que salir de la cancha lesionados en el partido donde España terminó festejando.

Trump premió y saludó a Lionel Messi, Balón de Plata del Mundial 2026.

Messi, con Luis Suárez y el resto del plantel de Miami, ya había visitando y se había saludado con Trump en la Casa Blanca en marzo de este año.