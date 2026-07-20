Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / EL GOL

El descuido de Giuliano Simeone en el gol de España para definir el Mundial 2026 ante Argentina: mirá el video

Mirá el gol de Ferrán Torres con el que España liquidó a Argentina en la final del Mundial 2026 y el descuido que tuvo Giuliano Simeone

20 de julio de 2026 17:07 hs

El gol con el que Ferrán Torres definió la final del Mundial 2026 en favor de España, ante Argentina, tuvo una particularidad que este lunes se viralizó en redes sociales.

Muchos hinchas argentinos criticaron a Giuliano Simeone por liberar la marca de Ferrán Torres.

Otros también criticaron a Nahuel Molina por darle un leve empujón a Nico Williams.

Lo cierto es que cuando salió el centro de Pedro Porro, desde el lateral derecho, cruzado y al segundo palo, Torres y Simeone estaban al lado, sobre la media luna.

Ferran Torres con termo y mate, el "más uruguayo" de Barcelona siguió su ritual y fue el goleador de la final del Mundial 2026 que España le ganó a Argentina

El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina ante España

Williams atacó el centro al segundo palo.

Molina, que en este Mundial no repitió lo bueno realizado en Catar 2022, lo empujó como para tomar su referencia, pero ese toque le sirvió a Williams para llegar más cómodo a la pelota, cabecear y meter el balón al corazón del área.

Torres atacó la pelota y con un zurdazo implacable venció a Emiliano "Dibu" Martínez, quien hizo un partido fantástico, pero que en esa incidencia nada pudo hacer.

Simeone, cuando la pelota se cruzaba al área, se agachó para acomodarse una media, mientras que Ferrán entró al área para definir.

Instintivamente, el delantero de Atlético de Madrid, entendió que la marca de Ferrán debían tomarla los defensores, pero todos estos se hundieron en el área chica.

Ahí España aprovechó la ventaja de jugar con delanteros de área que no son delanteros de área, que entran y salen permanentemente de la zona de definición, que se asocian y combinan para generar espacios y que cuando estos surgen los atacan velozmente y por sorpresa.

El gol reflejó un estilo de juego. Y España se coronó merecidamente campeón del mundo.

Las más leídas

El puñetazo de Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni, a Dani Olmo, tras el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

"Algunos cuentan las que no les corresponden": lo que dijo Pollo Vignolo sobre las estrellas de Argentina en lo que pareció ser un mensaje para Uruguay; mirá el video

España 1-0 Argentina en la final del Mundial 2026: los españoles dieron un gran espectáculo y se consagraron campeones del mundo

Ranking FIFA: la caída de la selección uruguaya tras el Mundial 2026 al perder varias posiciones y el gran momento de España al liderar ambas tablas

Temas

Mundial 2026 España Selección Argentina

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos