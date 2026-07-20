El descuido de Giuliano Simeone en el gol de España para definir el Mundial 2026 ante Argentina: mirá el video

El gol con el que Ferrán Torres definió la final del Mundial 2026 en favor de España, ante Argentina, tuvo una particularidad que este lunes se viralizó en redes sociales.

Muchos hinchas argentinos criticaron a Giuliano Simeone por liberar la marca de Ferrán Torres.

Otros también criticaron a Nahuel Molina por darle un leve empujón a Nico Williams.

Lo cierto es que cuando salió el centro de Pedro Porro, desde el lateral derecho, cruzado y al segundo palo, Torres y Simeone estaban al lado, sobre la media luna.

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Williams atacó el centro al segundo palo.

Molina, que en este Mundial no repitió lo bueno realizado en Catar 2022, lo empujó como para tomar su referencia, pero ese toque le sirvió a Williams para llegar más cómodo a la pelota, cabecear y meter el balón al corazón del área.

Torres atacó la pelota y con un zurdazo implacable venció a Emiliano "Dibu" Martínez, quien hizo un partido fantástico, pero que en esa incidencia nada pudo hacer.

Simeone, cuando la pelota se cruzaba al área, se agachó para acomodarse una media, mientras que Ferrán entró al área para definir.

Instintivamente, el delantero de Atlético de Madrid, entendió que la marca de Ferrán debían tomarla los defensores, pero todos estos se hundieron en el área chica.

Ahí España aprovechó la ventaja de jugar con delanteros de área que no son delanteros de área, que entran y salen permanentemente de la zona de definición, que se asocian y combinan para generar espacios y que cuando estos surgen los atacan velozmente y por sorpresa.

El gol reflejó un estilo de juego. Y España se coronó merecidamente campeón del mundo.