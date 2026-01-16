EEUU congeló visas de inmigrantes para Uruguay: ¿cuántas se conceden por año y para qué casos?

Sea por su afán de quedarse con Groenlandia, por la disputa de su favor para gobernar Venezuela o por su aliento a una revolución en Irán, Donald Trump se roba todos los flashes del concierto internacional y también en Uruguay, como en otros 74 países enlistados por el Departamento de Estado, acapara la agenda interna.

La noticia de que Estados Unidos congelará los visados de inmigración en estos 75 países motivó una reunión este jueves entre el presidente Yamandú Orsi y el embajador designado por Trump en Uruguay, Lou Rinaldi . “Evidentemente (la medida) no es desde el punto de vista numérico muy importante, pero desde el punto de vista de la señal, por supuesto que nos preocupa”, sostuvo Orsi sobre las repercusiones que tendrá en Uruguay.

Rinaldi aclaró por su parte que “no afecta al turista, al negociante, al comercio, solamente afecta a la Green Card, la residencia”. Aunque no ahondó en detalles –dijo estarlos estudiando– aventuró que “estamos bastante alto” en cuanto al porcentaje de migrantes legales que desde Uruguay se asientan en Estados Unidos “bajo beneficios del gobierno”. El embajador enfatizó no obstante que ha estado “empujando mucho” para que los uruguayos puedan viajar sin visa a ese país, un objetivo que también tiene planteado desde hace años el gobierno uruguayo.

En efecto, las visas para inmigrantes –el paso previo a la Green Card con el que las personas ingresan al país– son un porcentaje ínfimo de las que se conceden para no migrantes que viajan a Estados Unidos. Entre octubre de 2023 y setiembre de 2024 –último año fiscal completo medido por el Departamento de Estado–, en Montevideo se emitieron 152 visas para inmigrantes contra poco más de 33 mil otorgadas a no inmigrantes.

La proporción se mantiene con los años y al menos desde 2005 que la embajada norteamericana en Uruguay concede alrededor de un centenar –a veces más, a veces un poco menos, salvo un descenso más marcado durante la pandemia– de visados para inmigrantes por año, y por encima de 30 mil para no inmigrantes que viajan a ese país sin una finalidad de residencia.

De acuerdo a los datos procesados por El Observador, en mayo de 2025 –el último mes del que el Departamento de Estado ha publicado un registro– Estados Unidos otorgó en Uruguay siete visas para inmigrantes: tres de ellas fueron para hijos de actuales ciudadanos norteamericanos, dos para padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años, una para un cónyuge de un ciudadano local y otra para el hijo no casado de un ciudadano.

Desde octubre del 2024 –mes desde el que el Departamento de Estado contabiliza los datos referidos al año fiscal de 2025– hasta el último registro de ese año, se cuentan 89 visados para inmigrantes, entre los que se incluyen varios familiares de ciudadanos, pero también casos puntuales de trabajadores considerados “prioritarios” o “calificados”, e incluso 11 personas que obtuvieron la suya a través del Programa de Visas de Diversidad, una suerte de sorteo anual de residencias con cupos para países que tienen bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos.

Por otro lado, desde el gobierno y casos constatados de forma independiente por El Observador dan cuenta de que la espera para conseguir la Green Card puede extenderse por años. Además, en el Poder Ejecutivo confían que la “pausa” pretendida por el Departamento de Estado no será definitiva y que será levantada en cuanto los números sean estudiados.

La decisión de la administración de Donald Trump no afecta a quienes ya tienen su visa de residencia concedida, sino a quienes la están tramitando, aunque desde la embajada estadounidense no se han brindado datos de cuántos procesos están pendientes y que quedarán congelados a partir del 21 de enero.