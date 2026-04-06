Orsi se reunió con representantes de la SIP y se comprometió a proteger a periodistas frente a "amenazas del crimen organizado"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este lunes con representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y aseguró que su gobierno está comprometido en la "protección de las y los periodistas frente a las amenazas del crimen organizado y toda forma de violencia".
Orsi prometió prestar "especial atención" a este tema, en el marco del nuevo Plan Nacional de Seguridad presentado días atrás.
Con la firma del presidente, Uruguay adhirió además a dos declaraciones relativas a la libertad de expresión y de prensa: la de Chapultepec (firmada en marzo de 1994) y la de Salta (firmada primero en 2018 y actualizada en 2024).
La primera de las declaraciones refiere a la libertad de expresión y establece en diez postulados, mientras que la segunda trata de la libertad de expresión, pero en la era digital.
"Me comprometo a respetar los principios que ellas contienen", dijo Orsi sobre estas dos declaraciones a las que adhirió Uruguay.
Y aseguró que su gobierno no lo hacía como un "saludo a la bandera", sino porque el país, su sociedad, sus medios de comunicación, periodistas y políticos creen y defienden "con firmeza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa".
"Lo entendemos como una garantía indiscutible para la existencia misma de una sociedad democrática", dijo en conferencia de prensa.
La delegación de la SIP que llegó a Uruguay está integrada por: el vicepresidente primero de la organización, Carlos Jornet (La Voz del Interior, Argentina); el expresidente y actual vicepresidente segundo, Michael Greenspon (The New York Times, Estados Unidos); la presidenta de Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco (La Hora, Ecuador); el copresidente de la Comisión Legal, Martín Etchevers (Clarín, Argentina); el integrante del Consejo Consultivo y expresidente, Danilo Arbilla, y el director ejecutivo, Carlos Lauría.