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Orsi se reunió con representantes de la SIP y se comprometió a proteger a periodistas frente a "amenazas del crimen organizado"

Uruguay adhirió a dos declaraciones referidas a la libertad de expresión y de prensa: la de Chapultepec y la de Salta

6 de abril de 2026 16:23 hs
Yamandú Orsi en conferencia de prensa para anunciar medidas para mejorar la competitividad el martes 17 de marzo de 2026 en Torre Ejecutiva

Yamandú Orsi en conferencia de prensa para anunciar medidas para mejorar la competitividad el martes 17 de marzo de 2026 en Torre Ejecutiva

Foto: Gastón Britos/FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este lunes con representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y aseguró que su gobierno está comprometido en la "protección de las y los periodistas frente a las amenazas del crimen organizado y toda forma de violencia".

Orsi prometió prestar "especial atención" a este tema, en el marco del nuevo Plan Nacional de Seguridad presentado días atrás.

Con la firma del presidente, Uruguay adhirió además a dos declaraciones relativas a la libertad de expresión y de prensa: la de Chapultepec (firmada en marzo de 1994) y la de Salta (firmada primero en 2018 y actualizada en 2024).

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La primera de las declaraciones refiere a la libertad de expresión y establece en diez postulados, mientras que la segunda trata de la libertad de expresión, pero en la era digital.

"Me comprometo a respetar los principios que ellas contienen", dijo Orsi sobre estas dos declaraciones a las que adhirió Uruguay.

Y aseguró que su gobierno no lo hacía como un "saludo a la bandera", sino porque el país, su sociedad, sus medios de comunicación, periodistas y políticos creen y defienden "con firmeza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa".

"Lo entendemos como una garantía indiscutible para la existencia misma de una sociedad democrática", dijo en conferencia de prensa.

La delegación de la SIP que llegó a Uruguay está integrada por: el vicepresidente primero de la organización, Carlos Jornet (La Voz del Interior, Argentina); el expresidente y actual vicepresidente segundo, Michael Greenspon (The New York Times, Estados Unidos); la presidenta de Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco (La Hora, Ecuador); el copresidente de la Comisión Legal, Martín Etchevers (Clarín, Argentina); el integrante del Consejo Consultivo y expresidente, Danilo Arbilla, y el director ejecutivo, Carlos Lauría.

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