El buque escuela Capitán Miranda partió este lunes de mañana en un nuevo viaje de instrucción, en un acto de despedida que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, junto a autoridades de gobierno, legisladores y representantes diplomáticos.
EN FOTOS: así fue la partida del buque escuela Capitán Miranda, saludado por Orsi y Lazo
Se trata del viaje de instrucción número 36 del velero, que funciona como una embajada itinerante de Uruguay