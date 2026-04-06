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EN FOTOS: así fue la partida del buque escuela Capitán Miranda, saludado por Orsi y Lazo

Se trata del viaje de instrucción número 36 del velero, que funciona como una embajada itinerante de Uruguay

6 de abril de 2026 11:00 hs
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El buque escuela Capitán Miranda partió este lunes de mañana en un nuevo viaje de instrucción, en un acto de despedida que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, junto a autoridades de gobierno, legisladores y representantes diplomáticos.

Se trata del viaje de instrucción número 36 del velero, que funciona como una embajada itinerante de Uruguay y en el que decenas de integrantes de la Armada Nacional reciben formación.

La tripulación está integrada por más de 80 personas, entre efectivos de la Armada, además de invitados civiles, militares y policías que participan de la travesía.

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