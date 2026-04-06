Video: Mario Bergara se subió al escenario para cantar junto a La Decana en el cierre de la Semana Criolla

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, volvió a subirse a un escenario este domingo al cantar "Cometa blanca" junto a La Decana en el cierre de la Semana Criolla, en una nueva muestra de su vínculo con la música.

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Esta no fue la primera vez. En octubre de 2025 participó del Festival de Coros de Personas Mayores, donde interpretó “Generación” de Fernando Cabrera.

Ese perfil ya se había visto en agosto de 2021, cuando era senador y cantó en el Parlamento durante un homenaje al murguero Julio Julián, fallecido días antes. En esa ocasión entonó un fragmento de "La mano paloma", lo que sorprendió a otros legisladores y generó bromas en sala, incluso con la intervención de la entonces vicepresidenta Beatriz Argimón.

Su participación se suma a otras apariciones públicas vinculadas a la música, como su paso por el programa ¿Quién es la máscara? de Canal 12, donde Bergara fue la figura política detrás de la máscara de "Carpincho" en la segunda temporada del programa.