/ Agro / MERCADO INTERNO

Carne aviar vs carne vacuna: importación, precio y lo que le llama la atención a los procesadores avícolas

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas del Uruguay elaboró un informe sobre las importaciones de carne aviar y vacuna y su impacto en los consumidores

16 de agosto 2025 - 12:18hs
Carne aviar y carne vacuna en sus dos productos más demandados: pollo entero y picada.

Carne aviar y carne vacuna en sus dos productos más demandados: pollo entero y picada.

Fotos: Pexels (archivo)

El precio de la carne aviar creció menos que el de la carne vacuna, destacó la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas del Uruguay (CUPRA), que elaboró un informe sobre las importaciones de carne en Uruguay y su impacto en lo que pagan los consumidores.

Al comparar la evolución de las dos presentaciones más populares de ambas carnes (carne picada y pollo entero con menudos), señala el trabajo, se observa que entre enero de 2018 y julio de 2025 el precio del pollo entero con menudos subió 72%, mientras que el precio de la carne picada creció 97%.

Este trabajo de CUPRA se trasladó a El Observador en un momento en el que el precio de la carne aviar ha tenido un incremento.

CUPRA, entre otras consideraciones, destaca que "llama la atención" que "en los últimos meses el precio del pollo al público ha tenido una suba constante, aún cuando los precios a distribuidor han tenido varios picos de suba y bajas", y también sorprende "cómo se ha ido ampliando la brecha de precios entre lo que venden las plantas de faena y lo que se vende al público".

El impacto de las importaciones de carnes

CUPRA informó que desde que a principios de la década del 2000 se dio un aumento considerable en el consumo de carnes bovina, aviar y porcina por parte de la población uruguaya, este fue atendido en su mayoría por un aumento en concordancia de la producción nacional (salvo la carne porcina que vio un aumento significativo de las importaciones de 2005 en adelante).

Recién en el año 2018, se añadió, comenzó a observarse un aumento significativo de las importaciones de carne bovina y aviar para el abasto nacional.

Las importaciones de carne bovina y aviar tuvieron, si bien con cantidades absolutas diferentes, un comportamiento similar, dado que la forma de las curvas de crecimiento es muy parecida.

image

Sobre si las importaciones han influido en los precios de la carne bovina, el trabajo de CUPRA puntualiza que desde que las importaciones de carne bovina y aviar comenzaron a ser significativas (2018) el precio de ambas carnes tuvo comportamientos diferentes.

La evolución de precios de pollo entero en planchada (a distribuidor), comparado con la media res en gancho de carnicería -en ambos casos tomando información oficial del Instituto Nacional de Carnes (INAC)-, indica que el precio de la media res tuvo un aumento de punta a punta de 97%, mientras que el pollo entero en planchada aumentó 49% en el mismo período, se señaló.

image

Pollo entero con menudos y carne vacuna picada

Al comparar la evolución de las dos presentaciones más populares de ambas carnes, como se adelantó, se observa una evolución de precios al público similar al caso anterior: entre enero de 2018 y julio de 2025 el precio del pollo entero con menudos subió 72%, mientras que el precio de la carne picada creció 97%.

image

Procesadores avícolas: dos cosas que llaman la atención

Desde CUPRA se añadió que, como se informó en otras oportunidades, los precios a los que venden las plantas de faena a distribuidor oscilan fuertemente, pero estas oscilaciones no se trasladan de la misma forma al público por las carnicerías y lo hacen con cierto retraso.

Llama la atención -se agrega en el trabajo remitido a El Observador- cómo en los últimos meses el precio del pollo al público ha tenido una suba constante, aún cuando los precios a distribuidor han tenido varios picos de suba y bajas.

Otro hecho que llama la atención es cómo se ha ido ampliando la brecha de precios entre lo que venden las plantas de faena y lo que se vende al público, se indicó.

image

Temas:

Carne aviar Carne vacuna cupra Carnes

