¿Quién es Diego Fernández, el hombre clave en la construcción de la Ciudad Deportiva de Peñarol?

¿Por qué en ese plazo?

Para que me quedara registro de que no se había preparado luego de la apertura y eso lo tiene Ruglio en su celular. Al tiempo de la apertura me llamó el presidente, el vice y un funcionario administrativo del club para confirmar los costos y se los reafirmé. Fui claro, si no se lograban esos costos, yo me hacía cargo de la diferencia. Pero eso no fue necesario, se trabajó en equipo, se entendió el sistema y mejoramos los costos, que fueron inferiores a lo planteado en un inicio. Con ese ahorro se equipó toda la residencia y se refaccionaron 150 metros cuadrados más de una casa vieja que está al fondo del predio.

¿Por qué trabajar para Peñarol sin cobrarle en una obra tan importante?

En la vida pasás por muchas etapas, no todo es dinero. Yo desde el primer momento lo pensé como algo que iba a quedar en la eternidad del club con un sello personal. Eso no te lo saca nadie, tengo a mi señora hincha y dos hijos, uno hincha de Peñarol y otro de Liverpool, pero todos lo disfrutaron porque me vieron disfrutar a mí. Cada día que vaya mi familia al estadio, las obras van a estar ahí o sea que por generaciones se va a disfrutar.

¿Por qué durante la construcción de la Ciudad Deportiva no se comunicó desde el club este formato con el que se trabajó?

Porque no se comunicó a los socios y a la prensa no lo sé, eso hay que preguntarle al presidente. Si lo analizás, capaz que podía tener un riesgo político alto si salía mal. Cuando cerramos todas las obras de la Cuidad Deportiva, incluida la residencia de juveniles, de lo que habíamos presupuestado al inicio, generamos un ahorro de cerca de US$ 1 millón, pero todo eso lo terminás de ver con las obras finalizadas.

20240628 Diego Fernández, director de obra de Ciudad Deportiva de Peñarol.ig (3).jpg Diego Fernández, director de obra de Ciudad Deportiva de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

¿Y usted por qué no lo comunicó por su parte?

Ya al final del camino cuando tuve la intención, por mi cuenta, de comunicar todo esto ya era tarde y estábamos a semanas de la elecciones y conociendo el mundo Peñarol preferí no hablar.

¿Por qué?

La Cuidad Deportiva y la residencia eran tema de todos los días en la radio y entre los que querían ser presidente del club, algunos la defendían y otros la criticaban; eso es política, pero cuando hablás mano a mano con ellos están todos conformes.

¿En la campaña política se dijo que la Ciudad Deportiva no tenía director de obra, arquitecto ni ingeniero. Los hubo o no?

Se dijo eso y muchas cosas más, pero ¿alguien se preocupó por verificarlo? En campaña política muchas veces se hablan cosas que no son y nadie averigua nada. A mí nunca me llamaron para consultarme de ningún lado y mi teléfono lo tienen todos en Peñarol. Nosotros tuvimos un grupo de arquitectos contratados permanente, ingenieros, prevencionistas, áreas verdes y el asesoramiento honorario del arquitecto Daniel Benech que participó de todo el proceso.

La Asamblea Representativa de Peñarol pidió un pormenorizado informe sobre los costos de la construcción de la Ciudad Deportiva, los proveedores y demás, ¿se detectó alguna irregularidad?

Sé que se hizo una Asamblea para tratar de auditar esos costos de obra, pero nunca escuché mas nada. Fue algo político, los números de las obras están muy claros y todo respaldado como corresponde. No estoy defendiendo ninguna gestión porque no tengo ningún interés, pero sí te puedo afirmar que la contabilidad de las obras en que yo participé se llevaron de forma correcta y se pueden auditar.

¿Es un antes y un después en la vida deportiva de Peñarol la Ciudad Deportiva?

Por supuesto que sí, los chicos no vivían en una residencia de primera con todas las comodidades y los servicios. El club debe seguir apostando a crecer donde vamos a sacar a los nuevos valores de Peñarol. De la manera que se armó el proyecto, Peñarol va a poder tener alojados en el futuro a unos 150 jugadores. Si algo destaco, es que todo el personal es de primera y trabajan muy bien con los chicos, que hay que entender que muchas veces están lejos de su casa y tenemos que darle contención y para eso se necesita gente preparada. Cuando se haga el edificio central, con todos los servicios, ahí vamos a poder decir que tenemos las Ciudad Deportiva completa, pero este inicio fue muy bueno, costó mucho y no hablo solo de dinero, hubo mucho socios que acompañaron, que aportaron de una manera u otra.

Peñarol pasó recientemente a entrenar en la Ciudad Deportiva, pero en el primer semestre del año entrenó mayoritariamente en Los Aromos? ¿Por qué? ¿El nivel de las canchas es el mismo?

Peñarol entrena en Los Aromos, en la Ciudad Deportiva y en el Campeón del Siglo, Diego (Aguirre) utiliza todo lo que hay en el club.

¿El viento es un problema en la Ciudad Deportiva para entrenar?

Un día me consultaron esto y lo comenté, que son 30 hectáreas, es imposible parar el viento y pasa en todos lados, pero sí comparto que debemos acelerar la forestación; pero eso depende de la directiva.

¿Qué se proyecta hacer en la Ciudad Deportiva para este año y el actual período presidencial?

Conociendo al presidente, proyectar debe proyectar mucho, pero esto es una cuestión de dinero. El formato que hay ahora en el club de no endeudamiento, no permite seguir con las obras sino tenemos un ingreso excedente de alguna transferencia de jugadores. Yo respeto pero no coincido en eso.

¿Cuál es su visión en ese punto?

Que hay formatos que permiten, como se hizo con el estadio, con un préstamo a largo plazo terminar la Ciudad Deportiva y que el complejo esté 100% operativo. Por otro lado, y no es menor, debemos resolver temas sobre los alrededores del Campeón de Siglo, hay obras que no dependen del club que son del gobierno municipal o del gobierno nacional, que nos están dificultando y que no permiten mejorar la llegada de la gente al estadio. La senda peatonal que propusimos con Alejandro Ruibal que va desde la tribuna Henderson hasta la ruta 8 directa es muy importante para poder encausar a los hinchas que vienen por la ruta y también ordenar los carritos que venden comida sobre la ruta 102.

¿Cuántas personas pasan a diario por la ciudad deportiva?

Muchos deportistas, familias de jugadores, funcionarios. Es impresionante lo que se mueve ahí, la verdad que para los que estuvimos involucrados en esa obra nos llena de satisfacción y alguna foto de vez en cuando compartimos con el presidente, porque no fue fácil llegar.

¿Qué tiene que hacer Peñarol con el Centro de Alto Rendimiento de Solymar y qué uso se le está dando hoy en día?

Si no es un tema económico, entiendo que para la escuela, captación y fútbol femenino es ideal, pero es para que opine un directivo, no yo.

¿Y con Los Aromos?

Los Aromos es un lugar con mucha gloria e historia, por ahí pasaron los que llenaron las vitrinas de copas. Cuando te pones más frío y analizás únicamente como concentración, te diría que le falta mucho. En ese mismo predio, haría una concentración de primera, no te digo a nivel europeo porque no vamos a llegar, pero solo a nivel sudamericano hay una abismo. Muchas veces necesitamos contratar jugadores que vienen del exterior y las instalaciones no están a ese nivel. Entiendo que se puede contemplar de mantener la mística y todo lo que encierra Los Aromos, pero muy modernizado, con comodidad, servicios y una cancha con el mismo piso que el que tiene estadio Campeón del Siglo para entrenar.

20240628 Diego Fernández, director de obra de Ciudad Deportiva de Peñarol.ig (2).jpg Diego Fernández, director de obra de Ciudad Deportiva de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo viene trabajando la Comisión de Infraestructura que integra con Alejandro Ruibal y Gustavo Amor?

La Comisión de Infraestructura está funcionando, se analizaron varios temas y ahí se manejaron algunas necesidades urgentes, varias de las cuales no las tenemos ejecutadas aún.

Un tema que no fue considerado urgente, pero que se hará a futuro, fue el del túnel que unirá a la Ciudad Deportiva con el Campeón del Siglo.

Estaba con la excavación al 60%, se juntó agua y se mandó tapar por el Jefe de infraestructura del club, la razón la desconozco, pero se perdió tiempo y dinero.

¿Piensa tener en el futuro otro cargo en Peñarol?

Los cargos aparecen en campaña y luego desaparecen, es parte del arte de la política. Por ahora acompaño en la Comisión de Infraestructura a Ruibal.

¿Por qué no se sumó a ninguna lista de las pasadas elecciones?

En la elecciones me llamaron varios, lo hablé con el presidente también que no era el momento porque había llegado al club a otra cosa. Me llevo bien con todos los dirigentes, pero está claro que a largo plazo la única forma de estar en el club ayudando desde adentro es con política.

¿Piensa hacer política a futuro dentro del club?

Hoy estamos lejos, pero sí voy hacer política en el club y esperemos en su momento tener un movimiento fuerte que pueda apostar a llegar a lo más alto del club. Por ahora tenemos un presidente y se tiene que apoyar, porque lo que queremos es que le vaya bien a Peñarol. Se tienen que terminar las divisiones y los problemas personales. Hoy tenemos un club dividido en dos partes, Nacho (Ruglio) y Evaristo (González) trabajaron tres años juntos, o sea que tan diferente no piensan. Todo son temas personales que se traen a la interna de club y eso daña mucho, yo lo tomo como un aprendizaje de lo que no debemos hacer en el futuro.

¿Cómo se lleva con Ignacio Ruglio?

Con el presidente muy bien, no somos amigos de toda la vida ni fuimos a la escuela ni al liceo juntos, como se dice por ahí. Solo compartimos una pasión por un club y tenemos una relación normal. Estuvimos casi dos años trabajando juntos en este proyecto y nos llevamos bárbaro. Diferencias siempre hay y muchas veces son bien marcadas. En su momento entendí que alguna actitud que se tuvo conmigo de parte de él o de la institución no fueron correctas.

¿Cuáles?

No son para comentar públicamente.

¿Qué balance hace de lo que lleva trabajado por Peñarol?

Me deja la tranquilidad moral de que cumplí con la institución y que el efecto contagio sea en positivo para todos los hinchas que quieran venir y hacer algo por el club. En esto estoy eternamente agradecido con el consejo directivo y con los que confiaron en mí.