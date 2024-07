Facundo Batista, nuevo refuerzo de Peñarol: "Es un desafío muy importante, si no el más importante de mi carrera"

Facundo Batista recibió la camiseta de manos de Ruglio y del dirigente Alejandro González, quien también estuvo presente en el Palacio Cr. Gastón Guelfi.

La palabra de Facundo Batista en Peñarol

"Estoy muy contento de estar acá y de haber llegado a este club maravilloso. Es un desafío muy importante, si no el más importante de mi carrera", comenzó diciendo Batista en la conferencia de prensa.

El futbolista dijo que cuando estuvo "en Deportivo Maldonado no me sentía muy preparado. Ahora, con 25 años sí, luego de una carrera en el exterior. Estoy preparado para este momento".

Batista ya entrenó este lunes y martes con el plantel principal de Peñarol, y fue recibido muy bien, tanto por el técnico Diego Aguirre, como por el plantel de futbolistas.

20240702 Facundo Batista firmó su contrato con Peñarol Facundo Batista firmó su contrato con Peñarol FOTO: @OficialCAP

"Ayer (este lunes) tuve un contacto con Diego (Aguirre) y su cuerpo técnico. Fue muy lindo tener esa confianza desde el primer momento. Ya estuve entrenando. El grupo me recibió de manera excelente y estoy muy contento de estar en Peñarol", esgrimió.

La intención de Batista es "sumar desde donde me toque, mi sacrificio no se negocia, que es muy particular en mí. Si Dios quiere, espero colaborar con los goles que es para lo que me trajeron y esperamos hacer en lo internacional una buena copa y obviamente ir por el Campeonato Uruguayo".

Añadió a su vez que "hay jugadores muy buenos y yo vengo a pelear un puesto. No es un plus que el entrenador me haya pedido, pero tengo una confianza tremenda para jugar".

"Me encanta correr todas las pelotas, ser útil para el equipo y para el entrenador. Si me pide jugar en otra posición, no tengo ningún problema", terminó diciendo Batista.