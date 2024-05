Peñarol: ¿qué pasó con el túnel que Ignacio Ruglio prometió para unir Ciudad Deportiva con Campeón del Siglo?

Ruglio, en las visitas guiadas que le hizo a los socios en la Ciudad Deportiva el año pasado, contó detalladamente cómo fue el proceso de construcción de la misma y también cuáles son las obras proyectadas para su crecimiento.

Entre los detalles vertidos en esas charlas, el anuncio del túnel generaba entre los socios un particular encanto, porque esas palabras unían mágicamente al estadio de Peñarol, el lugar donde el equipo se afincó definitivamente, con la Ciudad Deportiva, el nuevo recinto construido en torno a la cancha que refuerza la identidad y los lazos de pertenencia de los aurinegros con su nueva locación.

Sin embargo, ahora esas palabras, que llegaron a ser parte de la campaña electoral que terminó con Ruglio reelecto como presidente por el período 2023-2026, terminaron tapadas con tierra.

image.png El pozo de tierra que había sido excavado entre los troncos caídos, tapado con tierra

¿Qué pasó? Ruglio decidió formar este año una nueva Comisión de Infraestructura designando como presidente de la misma a Alejandro Ruibal, quien acompañó a Edgardo Novick en las últimas elecciones del club.

Novick entró al consejo directivo de Peñarol y Ruglio lo designó como su secretario general luego de haber empatado en la cantidad de cargos con otro de los candidatos a presidente, Evaristo González (tanto este como Ruglio ingresaron a cinco consejeros).

A esa Comisión se integraron Gustavo Amor, intendente del Campeón del Siglo para este nuevo período, en lugar de Gustavo Rodríguez, y Diego Fernández, que fue el encargado de la obra de la Ciudad Deportiva.

Según pudo saber Referí, la Comisión de Infraestructura comenzó a trabajar con su nueva conformación luego de que el túnel ya se había empezado a excavar a espaldas de la residencia de juveniles, en el predio perteneciente a la Ciudad Deportiva.

Ya se habían excavado los primeros metros cuando la obra rápidamente se detuvo.

Estaba proyectado romper el pasaje que separa esa parte del predio con el Campeón del Siglo, en la intersección de la Tribuna Henderson con la Tribuna Cataldi.

image.png La residencia de juveniles de Peñarol

El futuro del túnel

Lo que fue informado a Referí puertas adentro de Peñarol, es que la Comisión de Infraestructura asumió funciones dividiendo los temas para trabajar en tres franjas, distinguiendo el corto del mediano y el largo plazo en función de las urgencias que las necesidades le demanden al club.

En tal función, la construcción de ese túnel no fue considerado de carácter urgente.

Por eso, su excavación fue diferida en el tiempo para que sea construida más adelante.

"No es que no se vaya a hacer, es que no tiene un carácter urgente y es una obra que puede esperar", dijo una fuente de Peñarol consultada.

image.png La bandera de Peñarol flameando en la Ciudad Deportiva

De hecho, la Comisión de Infraestructura ya está trabajando con obras de pavimentación en la zona de circulación interna del Campeón del Siglo, sobre todo aquellas que fueron afectadas por los ingresos de los ómnibus que traen y llevan a los jugadores, y también con obras de pavimentación internas en Los Aromos.

Cabe recordar que Alejandro Ruibal, ingeniero encargado de la obra de construcción del Estadio Campeón del Siglo, presentó públicamente en las elecciones un ambicioso plan "para hacer más grande al Campeón del Siglo", y que incluso lo compartió con Ruglio en pleno período electoral.

La Comisión de Infraestructura, además, trabajará con los recursos económicos que la directiva encabezada por Rulgio y Eduardo Zaidensztat le destinen.