Tensión en el campo de juego: una cámara aérea cayó en pleno partido de Hungría; mirá el video

El desarrollo de un partido internacional de fútbol estuvo a punto de convertirse en una tragedia debido a un inesperado fallo tecnológico. Durante el transcurso del encuentro amistoso que enfrentaba a la selección de Hungría contra su par de Kazajistán , un grave incidente técnico paralizó los corazones de los aficionados y de los propios futbolistas cuando una pesada cámara aérea, popularmente conocida como "cámara araña", se desprendió de su sistema de cableado y cayó directamente sobre el césped en plena competencia, casi al lado de un camarógrafo.

Este tipo de dispositivos visuales suspendidos mediante cables de alta resistencia son habituales en las transmisiones televisivas modernas de elite, ya que ofrecen planos dinámicos y cenitales muy atractivos para la audiencia.

No obstante, el sistema de sujeción falló de forma imprevista y la estructura metálica descendió a gran velocidad hacia el terreno de juego, impactando a escasos metros de donde se encontraban los deportistas disputando el balón.

Afortunadamente, la rápida reacción de los futbolistas de ambos combinados y una enorme cuota de fortuna impidieron que el artefacto golpeara de lleno a alguno de los protagonistas, evitando de este modo lesiones que pudieron haber resultado de extrema gravedad.

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El árbitro principal del encuentro que se jugó en el Nagyerdei Stadion de la ciudad húngara de Debrecen, Pavle Ilic, detuvo de inmediato las acciones al percatarse del peligro inminente y de la presencia del voluminoso objeto extraño sobre el rectángulo verde.

El personal técnico del estadio y los asistentes de seguridad ingresaron de urgencia al campo para retirar el equipamiento dañado y comprobar el estado de los cables tensados que cruzaban el recinto.

El partido debió ser interrumpido durante varios minutos mientras se garantizaba que no existieran nuevos riesgos estructurales para el físico de los presentes. Una vez superado el susto inicial y retirado el dispositivo, las acciones se reanudaron bajo un clima de asombro generalizado en las tribunas. Hungría finalmente venció 3-1 a Kazajistán en el amistoso y el transitorio 1-0 lo anotó el excompañero de Darwin Núñez en Liverpool de Inglaterra, Dominik Szoboszlai.