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Belfast en llamas tras ataque a cuchillazos por parte de un sudanés: grupos antimigrantes cortaron calles y quemaron vehículos

Un ciudadano sudanés fue grabado mientras intentaba acuchillar en el cuello a un hombre que estaba tendido en el piso en plena calle

9 de junio de 2026 19:11 hs
Imágenes de los disturbios registrados en Belfast

Imágenes de los disturbios registrados en Belfast

Foto: PAUL FAITH / AFP

Manifestantes antimigración incendiaron vehículos y bloquearon calles en Belfast (Irlanda del Norte) en la noche de este martes, tras el brutal ataque a cuchillazos por parte de un refugiado sudanés a un hombre en plena calle. El episodio quedó grabada en un video, se viralizó y ha conmocionado al país.

Cientos de personas, muchas de ellas con el rostro cubierto, se concentraron en distintos puntos de Belfast, según periodistas de la AFP presentes en el lugar.

Un autobús y varios coches fueron incendiados, y un edificio en las afueras del centro de la ciudad ardió parcialmente.

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En la noche se registraron disturbios en varios puntos de Irlanda del Norte, que dejan "varios vehículos incendiados", declaró el comisario adjunto de la policía norirlandesa, Ryan Henderson, al tiempo que hizo un llamado a la calma.

Según la BBC, las protestas se extendieron a Antrim, a 25 km al oeste de Belfast.

Líderes de la extrema derecha británica, entre ellos el activista Tommy Robinson —cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon—, convocaron a los manifestantes más temprano, a través de las redes sociales.

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También el multimillonario de origen sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X, los animó a "manifestarse (...) con fuerza".

El sospechoso del ataque con cuchillo, cuya identidad no ha sido revelada, fue acusado el martes por la noche de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante en un lugar público y amenazas de muerte.

El hombre de 30 años debe comparecer ante la justicia el miércoles. Se trata de un refugiado sudanés, que cuenta con un permiso de residencia válido hasta 2028.

Según el jefe de la policía norirlandesa, Jon Boutcher, había llegado al Reino Unido en 2023, tras pasar por París y luego por Dublín.

Por el momento, se descarta la pista terrorista, precisó Ryan Henderson.

Las razones de su ataque, ocurrido en un barrio del norte de Belfast, siguen sin esclarecerse.

La víctima, un hombre de unos cuarenta años, fue hospitalizada en estado grave, con "importantes lesiones en los ojos y graves laceraciones en la espalda y el rostro", de acuerdo con Henderson.

El ataque fue difundido ampliamente en las redes sociales.

Las imágenes muestran al agresor sentado sobre un hombre tendido en el suelo, ensangrentado, al que le propina golpes.

Con información de AFP

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