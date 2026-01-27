Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF no envió aún el contrato de la producción audiovisual a Tenfield y este miércoles se reúnen los abogados

En cinco días comienza la temporada 2026 con la Supercopa Uruguaya entre Nacional vs Peñarol y la firma de los contratos de los nuevos acuerdos comerciales por los derechos de TV del fútbol uruguayo están trancados porque la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aún no le envió a Tenfield dos de los cuatro documentos que deben firmar antes del inicio de la actividad.

Según pudo confirmar Referí con la AUF y con la empresa Tenfield, el fútbol le envió a la empresa solamente los textos de los contratos de dos de los cuatro lotes que ganó en la licitación: el de los derechos de streaming (por el que pagó US$ 17.500.000 por año) y el de patrocinio, publicidad y merchandising (paga US$ 8.000.000 por año), pero no envió hasta este martes de tarde los de producción audiovisual y producción comercial .

Desde la empresa Tenfield expresaron su preocupación por la situación, cuando en cinco días comienza la actividad oficial de 2026 que fue comercializada en la licitación, que le generará al fútbol US$ 67.500.000 por año por los derechos de TV.

Desde la AUF explicaron que aún no enviaron los documentos porque restan algunos aspectos técnicos de los contratos que debe resolver la consultora y que, de todas formas AUF y Tenfield, están en contacto para ir avanzando y que lo enviarán en las próximas horas.

La consultora ya había cometido en diciembre un grave error adjudicando a una empresa que había licitado por un precio mayor en un rubro que se adjudicaba a la baja.

Los otros seis contratos, los dos de Tenfield que fueron señalados para streaming y para publicidad y los del consorcio Torneos/Directv para cable+TV, consorcio Antel/Click Team/Team Sports Media para derechos internacionales, a la empresa Mediapro Uruguay para apuestas y al consorcio Flor/GMC/Conosur para otras competencias de la AUF, ya fueron enviados a las empresas.

Los únicos dos que no salieron de la AUF son los de producción adjudicados a Tenfield.

Una situación límite para la firma de los contratos de los derechos de TV

Lo que queda planteado en este escenario es que la situación está al límite y por esa razón, según confirmó Referí, los abogados del fútbol y de Tenfield se reunirán este miércoles de tarde en la sede de la calle Guayabos ante la urgencia que plantea el tiempo que falta para el inicio de la temporada 2026 y la postergación de la entrega de los contratos.

Además, si lo quisiera, Tenfield tendrá 30 días para firmar el acuerdo con la AUF una vez que reciba el documento.

¿Por qué es extrema la situación? Debido a que la producción audiovisual es la que se encarga de poner la transmisión del partido en la pantalla de los dispositivos.

Sin los contenidos para mostrar, no se podrá ver fútbol en los cables ni por streaming desde el domingo.

¿La AUF puede contratar un servicio por fuera de la licitación para la producción audiovisual hasta que firme los contratos? Podrá acordar por fuera del contrato para el domingo, pero en ese caso se expondrá a incumplir los acuerdos ya establecidos en la adjudicación y el tema podrá ingresar en la Justicia.

¿Por qué podrá ingresar en incumplimiento la AUF? Tenfield entiende que una vez que fue adjudicado en el rubro de la producción audiovisual tras comprometerse a cobrar US$ 5.044.000 por los servicios que brindará en 732 partidos de fútbol durante el año 2026 y tras el pagó de la garantía, es el único que puede realizar esa producción para el fútbol uruguayo.

Entonces, si la AUF decidiera contratar el servicio de Torneos (que forma el consorcio con Directv), como ya lo hizo en las Eliminatorias (lo ganó en una licitación) y en la Copa de la Liga AUF cuya final se disputa este jueves, y que fue competencia directa de Tenfield en la licitación, el fútbol podrá quedar expuesto a juicios.

La bomba de los contratos: el fútbol no será casteable

La reunión de este miércoles entre los abogados de AUF y Tenfield tendrá este miércoles otro tema caliente: el contrato que la AUF le envió a la empresa por streaming establece, según Tenfield, que quienes adquieran el producto que vende la empresa de Francisco Casal están obligados también a adquirir el cable (que lo ganó Torneos/Directv).

La pulseada cable vs streaming está instalada e ingresa en su etapa más caliente.

Para la empresa, en los pliegos de la licitación ni en las preguntas (que fueron la base para la redacción de los contratos) se estableció esa obligatoriedad y será uno de los temas que pondrán en la mesa.

Entienden en Tenfield que se comprometieron a la obligatoriedad de vender a todo el público dentro de su rubro, pero no a condicionar a sus clientes a que deban adquirir el producto del cable.

Por su parte, la AUF jugó su carta (y hace explotar una bomba) y estableció en los contratos de los derechos de streaming que tiene Tenfield hasta diciembre 2029, que el fútbol uruguayo no será casteable, por tanto, quienes adquieran el producto de la empresa de Casal no podrán ver los partidos en la pantalla de televisión sino exclusivamente en el teléfono.

Hasta diciembre, cuando Tenfield tenía en exclusividad los dos productos (cable y streaming), los productos de streaming se podían castear a la TV.

El tema estará mañana en la mesa de negociación entre los abogados.

En la cancha, el fútbol comienza el domingo a la hora 20 en el Estadio Centenario con la Supercopa Uruguaya y el viernes 6 de febrero comenzará el Torneo Apertura.