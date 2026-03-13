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Albion vs Peñarol: día, hora, cancha, entradas y equipo arbitral para el partido por la sexta fecha del Torneo Apertura

Mirá todos los detalles de la previa del partido entre Peñarol y Albion donde estarán en juego importantes puntos por el Torneo Apertura

13 de marzo 2026 - 16:46hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol se mide con Albion en encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura. El aurinegro buscará mantenerse en la cima de un certamen que arrancó muy parejo y que tiene a seis equipos empatados en lo más alto.

¿Cuándo juegan Albion vs Peñarol?

El partido se jugará este sábado 14 de marzo.

¿A qué hora juegan Albion vs Peñarol?

El encuentro dará comienzo a la hora 20.30.

¿Dónde se enfrentan Albion vs Peñarol?

Albion fijó para este partido el Estadio Centenario.

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Entradas para Albion vs Peñarol

Mirá en esta nota el precio de las entradas y por dónde comprarlas.

Equipo arbitral para Albion vs Peñarol

Bruno Sacarelo será el juez central del partido. Pablo Llarena y Daiana Fernández serán los asistentes. Augusto Olmos oficiará de cuarto árbitro. En el VAR prestarán funciones Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

La designación de Ferreyra molestó al presidente Ignacio Ruglio que realizó una fuerte crítica a la estructura del arbitraje. Esa crítica le granjeó una denuncia de parte de la gremial de árbitros ante el Tribunal de Ética.

Así vive la previa Albion

Mirá lo que charló con Referí Pablo Lacoste, zaguero y referente de Albion en la previa del partido.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

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Peñarol Albion Torneo Apertura

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