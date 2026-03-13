Albion vs Peñarol: día, hora, cancha, entradas y equipo arbitral para el partido por la sexta fecha del Torneo Apertura

Peñarol se mide con Albion en encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura. El aurinegro buscará mantenerse en la cima de un certamen que arrancó muy parejo y que tiene a seis equipos empatados en lo más alto.

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El partido se jugará este sábado 14 de marzo.

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Entradas para Albion vs Peñarol

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Equipo arbitral para Albion vs Peñarol

Bruno Sacarelo será el juez central del partido. Pablo Llarena y Daiana Fernández serán los asistentes. Augusto Olmos oficiará de cuarto árbitro. En el VAR prestarán funciones Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

La designación de Ferreyra molestó al presidente Ignacio Ruglio que realizó una fuerte crítica a la estructura del arbitraje. Esa crítica le granjeó una denuncia de parte de la gremial de árbitros ante el Tribunal de Ética.

Así vive la previa Albion

Mirá lo que charló con Referí Pablo Lacoste, zaguero y referente de Albion en la previa del partido.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura