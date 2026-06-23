UTE ofrece un descuento de hasta 40% en la factura: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

UTE recordó este martes que cuenta con un beneficio que permite acceder a un descuento de hasta 40% en la factura de energía eléctrica para determinados grupos de usuarios, siempre que cumplan con una serie de condiciones establecidas por el ente.

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Entre los beneficiarios se encuentran los jubilados, las personas que cobran prima por edad y los estudiantes de la Universidad de la República (Udelar) .

En el caso de los jubilados y quienes perciben una prima por edad, uno de los requisitos fundamentales es que el servicio eléctrico esté a nombre del solicitante.

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Quienes necesiten realizar el cambio de titularidad pueden hacerlo a través del sitio web de UTE o mediante WhatsApp al 098 193 000 .

También es posible efectuar el trámite de forma presencial en cualquiera de las oficinas de UTE del país.

Además, el ente dispone de líneas telefónicas para consultas y gestiones:

Desde teléfono fijo: 0800 1930

Desde celular: *1930

Estudiantes de la Udelar también pueden solicitar el beneficio

Los estudiantes que cursan carreras en la Universidad de la República también pueden acceder a esta bonificación.

Para ello, deben realizar la solicitud a través del portal de autogestión de la Udelar, desde donde se tramita el beneficio ante UTE.

Los requisitos para acceder al descuento

Tanto para jubilados como para estudiantes, UTE exige una serie de condiciones:

Tener una potencia contratada menor o igual a 3,5 kW

Contar con tarifa residencial simple

Que el servicio esté a nombre de quien solicita el beneficio

Además, el usuario no puede haber superado en más de dos oportunidades un consumo de 230 kWh mensuales durante el último año móvil, es decir, en los últimos 12 meses.

UTE advierte que, si ese límite se supera por tercera vez, el beneficiario pierde automáticamente el descuento.

Por otra parte, no pueden acceder quienes sean beneficiarios del Bono Social de UTE ni quienes tengan una bonificación tarifaria por condición de electrodependiente otorgada por ASSE o el BPS.

¿Sabías que si sos jubilada o jubilado y percibís la Prima por Edad, o si sos estudiante con beca del Fondo de Solidaridad, te corresponde la Bonificación TCB con un 40% de descuento en la factura de UTE?



Seguí estos pasos para acceder a la bonificación:

Las jubiladas y… pic.twitter.com/PEKBYwVJ36 — UTE (@utecomunicacion) June 23, 2026

Cómo funciona el descuento de 40%

Según explica UTE, "se trata de un descuento del 40% sobre el cargo por potencia contratada, el cargo fijo y cargo por energía hasta 150 kWh de consumo mensual".

El organismo agrega que "los primeros 150 kWh se bonifican con un 40% de descuento, mientras que el resto de la energía se factura al precio normal".

Asimismo, señala que "el cargo fijo y el cargo por potencia contratada se bonifican siempre en un 40%, independientemente del consumo realizado".