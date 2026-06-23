Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / COMPRAS WEB

Aduanas explicó los nuevos controles para compras web en el exterior: qué datos deberán registrar los usuarios

Aduanas decidió fortalecer sus mecanismos de control luego de detectar situaciones en las que se utilizaron identidades de terceros para realizar compras en el exterior

23 de junio de 2026 13:35 hs
videoaduanas

La Dirección Nacional de Aduanas difundió un video en el que explica el funcionamiento del nuevo régimen de control para los envíos postales internacionales y los pasos que deberán seguir quienes realicen compras por internet en el exterior.

Según indicó el organismo, el objetivo de las nuevas medidas es reforzar la seguridad de las operaciones y prevenir casos de usurpación de identidad detectados en compras realizadas mediante plataformas web.

En el video difundido por Aduanas, la institución sostiene que "ahora las compras web tienen más controles, para hacer su uso más seguro" y aclara que "el control se limita a verificar la titularidad del medio de pago usado en la operación".

Más noticias

"No son los militares en la calle", dijo ministra de Defensa sobre vehículos del Ejército que patrullarán con la Policía

"Tuvieron un Dios aparte": video muestra peligrosa maniobra de un Camaro en la Ruta 60 de Maldonado

Por qué se implementó el nuevo sistema

De acuerdo con la explicación oficial, Aduanas decidió fortalecer sus mecanismos de control luego de detectar situaciones en las que se utilizaron identidades de terceros para realizar compras en el exterior.

Por ese motivo, los usuarios deberán registrarse previamente en un sistema destinado a proteger la identidad de quienes utilizan el régimen de envíos postales internacionales.

Cómo hacer el registro

El trámite debe realizarse a través del portal aduanas.gub.uy.

Una vez dentro del sitio, los usuarios deberán ingresar al apartado de Envíos Postales Internacionales y seleccionar la opción correspondiente al Formulario de Identidad Digital.

Aduanas recordó que para completar el procedimiento es necesario tener habilitada previamente la ID Digital.

Qué datos solicita Aduanas

Según detalló el organismo, durante el registro se solicitarán los siguientes datos:

  • Nombre completo

  • Cédula de identidad

  • Dirección

  • Entidad emisora de la tarjeta

  • Últimos cuatro dígitos del medio de pago que será utilizado en las compras

El objetivo es validar que la persona que realiza la compra sea efectivamente la titular del medio de pago utilizado.

"Con la autorización del usuario, Aduanas puede contrastar tu identidad con la del banco, para verificar que el que compra es el que paga", explicó el organismo.

Qué información no podrá ver Aduanas

Ante las dudas generadas por el nuevo sistema, la Dirección Nacional de Aduanas aclaró que el procedimiento no implica acceso a información financiera sensible de los usuarios.

Según indicó, "nunca accede" al historial de compras realizadas, ni a los datos completos de las tarjetas, ni tampoco a los movimientos bancarios de las personas registradas.

De acuerdo con el organismo, el intercambio de información se limita exclusivamente a la verificación de la identidad del comprador y de la titularidad del medio de pago utilizado en la operación.

Las más leídas

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026; mirá cómo está la clasificación que brinda cupos para 16avos de final

"¡No me puede tratar de ladrón!": cruce entre senador del Frente Amplio y Bordaberry en la interpelación a Oddone

Peñarol 107-92 Aguada: el aurinegro es el brillante campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026

La Cartelera de chantas de Todo se sabe terminó en golpes y denuncia policial: una mujer terminó agredida en plena calle

Temas

Aduanas Compras web exterior

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos