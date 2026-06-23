Aduanas explicó los nuevos controles para compras web en el exterior: qué datos deberán registrar los usuarios

La Dirección Nacional de Aduanas difundió un video en el que explica el funcionamiento del nuevo régimen de control para los envíos postales internacionales y los pasos que deberán seguir quienes realicen compras por internet en el exterior .

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Según indicó el organismo, el objetivo de las nuevas medidas es reforzar la seguridad de las operaciones y prevenir casos de usurpación de identidad detectados en compras realizadas mediante plataformas web.

En el video difundido por Aduanas, la institución sostiene que " ahora las compras web tienen más controles, para hacer su uso más seguro " y aclara que " el control se limita a verificar la titularidad del medio de pago usado en la operación ".

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De acuerdo con la explicación oficial, Aduanas decidió fortalecer sus mecanismos de control luego de detectar situaciones en las que se utilizaron identidades de terceros para realizar compras en el exterior.

Por ese motivo, los usuarios deberán registrarse previamente en un sistema destinado a proteger la identidad de quienes utilizan el régimen de envíos postales internacionales.

Cómo hacer el registro

El trámite debe realizarse a través del portal aduanas.gub.uy.

Una vez dentro del sitio, los usuarios deberán ingresar al apartado de Envíos Postales Internacionales y seleccionar la opción correspondiente al Formulario de Identidad Digital.

Aduanas recordó que para completar el procedimiento es necesario tener habilitada previamente la ID Digital.

Compartimos video explicativo sobre el proceso de registro de identidad de los usuarios en el nuevo régimen de envíos postales internacionales. #ComprasInternacionales #franquicias pic.twitter.com/pxXzmO8c11 — Aduanas Uruguay (@AduanaURU) June 22, 2026

Qué datos solicita Aduanas

Según detalló el organismo, durante el registro se solicitarán los siguientes datos:

Nombre completo

Cédula de identidad

Dirección

Entidad emisora de la tarjeta

Últimos cuatro dígitos del medio de pago que será utilizado en las compras

El objetivo es validar que la persona que realiza la compra sea efectivamente la titular del medio de pago utilizado.

"Con la autorización del usuario, Aduanas puede contrastar tu identidad con la del banco, para verificar que el que compra es el que paga", explicó el organismo.

Qué información no podrá ver Aduanas

Ante las dudas generadas por el nuevo sistema, la Dirección Nacional de Aduanas aclaró que el procedimiento no implica acceso a información financiera sensible de los usuarios.

Según indicó, "nunca accede" al historial de compras realizadas, ni a los datos completos de las tarjetas, ni tampoco a los movimientos bancarios de las personas registradas.

De acuerdo con el organismo, el intercambio de información se limita exclusivamente a la verificación de la identidad del comprador y de la titularidad del medio de pago utilizado en la operación.