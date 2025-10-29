"Actitud totalitaria de censura" y "atrevido": oficialismo y oposición cruzaron en el Parlamento por Cardama

Durante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado de este martes, a la que asistió el Ministerio de Defensa Nacional , oficialismo y oposición se cruzaron por la decisión del gobierno de iniciar acciones para rescindir el contrato con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas.

En cierto momento del encuentro, según la versión taquigráfica de la sesión, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, acusó a la bancada del gobierno de intentar poner "una mordaza a un senador" .

Esto en referencia a lo dicho previamente por Javier García, que insinuó que el presidente de la comisión, Sebastián Sabini, buscaba "censurar" sus preguntas sobre el caso Cardama al insistirle con que se "ciña a los temas presupuestales" .

"Señor presidente, si no es presupuestal saber de la administración de los recursos, no sé qué lo es. Salvo que se pretenda censurar ", dijo García.

Ante esto, Sabini le volvió a pedir que se ciña a los temas presupuestales, ya que "su partido" había anunciado "una interpelación".

Después, y ante algunas preguntas realizadas por el senador blanco sobre las patrullas, el frentista Daniel Caggiani hizo uso de la palabra y le adelantó a los integrantes de la comisión, que "en virtud del anuncio realizado por el Directorio del Partido Nacional el día de ayer sobre promover una interpelación, en principio, por esta situación, creíamos pertinente no entrar en el fondo del asunto hoy, en el entendido de que va a haber un instrumento parlamentario preciso para tratar adecuadamente este tema".

"Entendemos que el senador García realizó una serie de preguntas y, por supuesto, tiene todo el derecho de hacerlas. Sin embargo, en virtud de que se realizó una denuncia en fiscalía por parte del Poder Ejecutivo y de que en las propias órbitas del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco República se están llevando adelante sendas investigaciones sobre parte de las informaciones que el senador García solicitó, entendemos que no es pertinente entrar en el fondo del asunto. Asimismo, no solamente estaríamos ahondando en cosas que tienen determinada reserva, sino que además podríamos estar ventilando información que podría ser valiosa para la empresa que tiene un diferendo con el Estado uruguayo", agregó.

En el marco de esta situación, el senador Botana se mostró "bastante sorprendido" con lo que estaba viendo. "Que en el Parlamento un senador no pueda preguntar algo, cuando además está dentro del tema…", apuntó.

"¿Dónde tiene que preguntar el senador García? ¡En el Parlamento!, en la interpelación que seguramente se va a hacer, y los aspectos presupuestales en la Comisión de Presupuesto del Senado, tal como lo está haciendo. Yo pregunto, ¿quién de los integrantes de la bancada de gobierno se siente con el espíritu de censurar las preguntas de un senador? Eso no se le ocurriría… a la dictadura militar, tal vez", añadió.

Los dichos del político blanco fueron respondidos por la senadora Liliam Kechichian que le pidió "más respeto".

"Respeto es lo que tiene que tener la bancada de gobierno sobre la libertad de un senador de preguntar lo que quiere y mucho más cuando está en tema", le contestó Botana.

Además, agregó que acá lo que hay es un "senador preguntado lo que debe preguntar" y por el otro lado una bancada "intentando censurar".

"No adjudique intenciones, señor senador. ¡No sea atrevido!", le dijo por su parte Bettiana Díaz.

La situación derivó en la intervención de Sabini que le solicitó al nacionalista que "mantenga el orden", también a su bancada, y recordó que cuando Robert Silva era presidente de la ANEP, a él no le dejaron preguntar durante una comparecencia. "En este caso, no hubo ninguna censura. ¡Ninguna!", afirmó.

"El senador García hizo todas las preguntas que quiso y la ministra, si entiende que está en el tema, contestará y, si no, no lo hará. Entonces, le pido al senador que se maneje con respeto hacia la bancada, con respeto hacia la delegación y, por supuesto, que se dirija a la mesa", dijo.

Botana contestó a esto y reclamó que quienes "faltan al respeto" son aquellos que "intentan censurar y no quienes protegemos la libertad del senador".

El presidente de la comisión aseguró nuevamente que "nadie intenta censurar", sin embargo, Botana volvió a tomar la palabra y sostuvo que a la "bancada de gobierno no va bien agarrando esta actitud totalitaria de censura".

Sabini le marcó que esas expresiones "no corresponden" y, por su parte, Kechichian calificó de "no aceptables las calificaciones" del senador blanco.

"Creo que en su intervención general la señora ministra ha dado respuesta a algunas de las preocupaciones que acá se plantearon. Como es obvio, hay otras cuestiones que se van a dilucidar en otros ámbitos; entonces, tendremos que esperar. No hay nada de mordaza, nada de taparle la boca a nadie. El mejor ámbito y más profundo para sacarse todas las dudas que pueda haber sobre un episodio concreto es una interpelación, un derecho democrático que defenderemos y votaremos siempre. Creo que esto de victimizarse, de decir que están siendo censurados, no corresponde. Nada más", cerró.