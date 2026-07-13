Gremio incorpora a Jovane Cabral, la figura de Cabo Verde que hizo sufrir a Argentina en el Mundial 2026

La histórica y sorprendente campaña de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 ha comenzado a abrirle grandes oportunidades internacionales a sus principales figuras. En esta ocasión, Gremio de Porto Alegre dio un golpe sobre la mesa en el mercado de pases sudamericano al concretar de forma oficial el arribo de Jovane Cabral, extremo de 28 años que se erigió como uno de los pilares del combinado africano durante la máxima cita futbolística.

El atacante arriba a territorio brasileño en condición de futbolista libre luego de expirar su vínculo contractual con Estrela Amadora de Portugal.

Su llegada al club gaúcho se produce bajo un acuerdo que lo unirá a la institución por los próximos 18 meses, con vigencia hasta diciembre de 2027. De este modo, Cabral iniciará su primera travesía en el fútbol de Sudamérica, habiendo desarrollado la totalidad de su trayectoria en el Viejo Continente tras surgir de Sporting Lisboa y registrar etapas en ligas de primer nivel con Lazio y Salernitana en Italia, además de Olympiacos de Grecia.

La contratación fue ratificada públicamente por el entrenador del club, Luís Castro, tras la victoria obtenida en un compromiso amistoso frente a Cruzeiro en Brasilia.

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El director técnico portugués detalló las virtudes tácticas del nuevo refuerzo, subrayando su polivalencia para desempeñarse tanto recostado sobre la banda izquierda como ocupando zonas centrales de la ofensiva.

De acuerdo con las previsiones, el jugador se someterá a los exámenes médicos de rigor para ponerse de inmediato a las órdenes del cuerpo técnico.

El arribo de Jovane Cabral no solo representa una valiosa pieza de recambio para afrontar el Brasileirao, sino que también inyectará jerarquía internacional de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana, fase en la que Gremio deberá medirse ante Bolívar.

Los fanáticos tricolores aguardan con entusiasmo ver el desequilibrio de un jugador que, con la camiseta de Cabo Verde, demostró estar a la altura de las máximas exigencias (no jugó ante Uruguay) tras forzar a la selección argentina a un alargue extrema en la llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026.