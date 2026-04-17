Avión militar británico que voló desde Carrasco hasta Malvinas fue un vuelo sanitario, aseguró Cancillería

La Cancillería de la República no ha tenido "contactos formales" desde Argentina por avión militar británico que voló desde el Aeropuerto de Carrasco hasta las Islas Malvinas , en lo que se definió como un vuelo sanitario por parte de las autoridades.

El Airbus A400M llegó al país el viernes con dos pacientes para ser tratados y se retiró el domingo . Esta situación se amparó en el decreto 419/021, que permite el "sobrevuelo y/o aterrizaje y/o acuatizaje de aeronaves de Estado extranjeras en el territorio nacional" en el marco de situaciones de "fuerza mayor" o por "razones humanitarias" .

El hecho fue revelado en primera instancia por el periodista inglés Matt Kennard, quien además informó que la aeronave había ingresado el pasado viernes a Uruguay .

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La canciller en funciones, Valeria Csukasi, contó que "suelen surgir ruidos cada vez que hay una situación de esta naturaleza", pero que Uruguay "históricamente" procede de esta forma "en caso de necesidad humanitaria".

Esto puede ser "por problemas de salud, técnicos o mecánicos con buques o con navíos", agregó la subsecretaria en rueda de prensa consignada por Teledía de Canal 4.

"Uruguay brinda la posibilidad de recibir aviones y barcos que estén en una situación comprometida", añadió Csukasi. El Airbus A400M es un avión de transporte militar estratégico y táctico, propulsado por cuatro motores turbohélice, que sirve como pilar de la Real Fuerza Aérea Británica para movilidad aérea.

"Explicándoselo a Argentina se entiende perfectamente, no fue es la primera situación de esta naturaleza y tampoco va a ser la última seguramente. Uruguay ahí tiene siempre en coordinación y con mucha claridad con Argentina un rol que jugar que refiere a asistencia en situación de riesgo de vida, de salud o por la mecánica de que algo falle", sentenció la diplomática.

A su vez, afirmó que "no han habido contactos formales" con las autoridades de la vecina orilla.