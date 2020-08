La larga historia de Rampla y los gerenciamientos que se convirtieron en cuentos del tío

Rampla parecía la Isla de la Fantasía. Buquebus estampado en el pecho como sponsor principal de su legendaria camiseta. El plantel contaba con jugadores de nivel. Los salarios que se pagaban eran altos. Es más, a los del exterior, como el argentino Nicolás Guevara, se les abonaba el alquiler de su vivienda. En aquel año 2009, pertenecer al grupo Open World permitía determinados privilegios.

Pero todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. La bomba estalló y tomó a todos desprevenidos en el viejo Rampla. Resultó que Victoria Daglio, la representante argentina del gerenciador Open World, estaba requerida por Interpol, acusada de lavado de dinero.

“Eso de gerenciamiento no tenía nada. Eran capitales colombianos que lavaban ese dinero mal obtenido en clubes deportivos, en este caso en Rampla. Todo terminó siendo denunciando penalmente”, rememoró el expresidente José Luis Corbo en charla con Referí.

Diego Battiste

Fue el inicio del fin de la Isla de la Fantasía picapiedra. El club, que venía de dos gerenciamientos anteriores con un grupo mexicano y el luego el empresario Fernando Pavón, volvía a tropezar con la misma piedra.

“Todo esto de los gerenciamientos no existía”, comenzó diciendo a Referí José Luis Corbo, que fue cinco veces presidente del club, . Y agregó: “Comienza a partir de que se habilitó legalmente las famosas Sociedades Anónimas Deportivas, que fue a través de una ley de urgencia de 2001. Y ahí apareció esta nueva figura jurídica que pretende en alguna medida fortalecer al deporte y a las instituciones profesionales”.

A partir de entonces, aunque parezca mentira, Rampla cayó siempre en “el cuento del Tío”, como lo admitió el propio Corbo. Las historias son el fiel reflejo de ello.

En el año 2006 apareció un grupo gerenciador mexicano que trajo como entrenador al chileno Oscar Del Solar. Al año se fueron y quedó Fernando Pavón, que había arrimado a los mexicanos, ejerciendo el rol de gerenciador. Todo terminó mal. Se retiraron dejando un tendal de deudas. Para iniciar la temporada 2008, Rampla llegó a tener reclamos en la Mutual por US$ 129.581.

El acuerdo con Open World

Es allí que aparece en acción Open World . El actual secretario de la institución, Gabriel Kouyoumdjian, integraba entonces la directiva que presidía Lucas Blasina y contó las bases del acuerdo a Referí. “Ellos se hacían cargo de todo el presupuesto, invertían y las ganancias se las quedaban ellos. Lo primero era que Open World debía recuperar el dinero y nunca lo recuperaron porque invirtieron mucho. Los sueldos eran altos. Pagaban alquileres a algunos jugadores. Nunca tuvimos un atraso ahí. A la señora Victoria Daglio la pusieron en la lista como vocal, porque cuando ellos vinieron se hicieron socios y querían tener una representante”.

Pero las dudas comenzaron a invadir. “A mediados de 2013 empezaron a titubear con que me quedo o me voy. Ahí aparecieron temas internos de ellos de los cuales nosotros nunca escuchamos nada y de un día para el otro nos enteramos que no estaban más”, dijo Kouyoumdjian.

Finalmente, Open World se alejó de Rampla en 2013 en medio de un escándalo. El tema llegó a la Justicia de Crimen Organizado. El Banco Central del Uruguay canceló todas las actividades de Openworld Sociedad de Bolsa SA y retiró la autorización a funcionar, en el marco de una investigación por un presunto fraude financiero internacional, según informó La República.

Otra promesa

Camilo dos Santos

Para el año 2014 los picapiedras pasaron a tener reclamos por más de 100 mil dólares. Otra vez las penurias. Blasina fue reelecto como presidente.

En una nota publicada en el blog El Bravo Rampla, se reveló que días antes de las elecciones “el propio Blasina, junto a otros dirigentes y allegados, presentó a dos empresarios interesados en gestionar la parte deportiva de nuestro club. Se trata de los argentinos Ricardo y Sebastián Pini”.

Se planteó la creación de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). El contrato sería por 10 años.

El directivo Ignacio Durán, que era uno de los encargados de la negociación, explicó en ese momento el acuerdo. “Llegaron por intermedio del empresario y exjugador Miguel Messone. Hoy en día, Messone es gerente deportivo de IASA, SAD de buen funcionamiento. Estuvieron cuatro años en Chile, en el Rangers de Talca, club al que compraron en plena quiebra, y lo dejaron absolutamente saneado en términos económicos y en Primera División. El último año, les tocó descender, y no tuvieron mucha empatía con el fútbol chileno. Ellos se sienten más identificados con lo rioplatense. Hoy, además de Rampla, están muy próximos a concretar la compra de un club en Escocia, que permitirá llevar jugadores nuestros a aquel país y trabajar en conjunto”, dijo Durán al Bravo Rampla.

Del caos al ascenso

Lo cierto es que lo de los gerenciadores quedó en tinieblas. Y en octubre de 2015 Rampla quedó otra vez contra la pared. En 72 horas debían conseguir 200 mil dólares para poder jugar.

El presidente Blasina pidió a la AUF postergar el inicio del campeonato. Se lo negaron. Renunció. Ante su alejamiento, Kouyoumdjian e Ignacio Durán tomaron las riendas de la institución.

El caos era tal que los jugadores no tenían contratos registrados. Los dirigentes se apersonaron al técnico Gabriel Añón, el día previo al debut, y le dijeron: “elegí 18 y el resto serán jugadores del club”. A todos se les pagó el mínimo.

El año fue durísimo. En diciembre de 2015 el plantel de Rampla hizo conocer una carta en la cual narraban las penurias que estaban padeciendo.

Camilo dos Santos

“Este plantel inició su actividad el 9 de setiembre con una situación muy diferente a la que vivimos hoy en día (arreglos salariales, promesas, contratos). Fueron pasando los meses y el tiempo iba derrumbando cosas (pretemporadas, gerenciamiento) llevándose consigo partes de salario y hasta compañeros del plantel", escribieron los jugadores en el comunicado.

Debido a la situación en la que se encontraba el club parte del plantel fue citado la noche antes del debut en la AUF a las apuradas para firmar los contratos, sin corresponder a lo acordado económicamente, sino que por un salario mínimo de la divisional acorde a $12.500 mensuales.

Otro gerenciamiento

En 2016 asumió la presidencia de Rampla el reconocido sindicalista Juan Castillo. En junio de ese año se anunció el desembarco de un nuevo grupo gerenciador. Se trataba de un grupo argentino que llegó con Germán Corengia como entrenador. Los argentinos trajeron al delantero Kevin Gissi y al volante Mateo Bustos. “El acuerdo establecía que el presupuesto se repartía en partes iguales”, reveló el secretario del club, Kouyoumdjian, a Referí.

Antes del inicio del campeonato un dirigente le pegó una trompada a Corengia durante un entrenamiento. El argentino subió la foto a las redes sociales. Promediando el campeonato los resultados eran malos y la discusión sobre una eventual salida del entrenador aumentó las diferencias entre la dirigencia y los gerenciadores.

Finalmente Corengia se fue. “No puedo precisar el motivo de la salida del gerenciamiento. Supongo que es porque no notan el avance que proyectaron en común con la institución” explicó el entrenador cuando se alejó del club según publicó la web de Tenfield.

No fue el único alejamiento, también se fue el presidente Castillo, aduciendo compromisos con la política. Isabel Peña quedó a cargo del club.

En 2018 Ignacio Durán ganó las elecciones. No apeló a gerenciamientos pero sí a un DT conocido, el argentino Julio César Toresani.

Leonardo Carreño

Duró dos partidos. Luego tomó las riendas Rosario Martínez. Y finalizó el año Eduardo Espinel que denunció en Radio Nacional que algunos jugadores no iban a entrenar porque no tenían plata para el boleto.

Rampla perdió la categoría. Fue el tercer descenso en los últimos siete años.

Durán se alejó del club. Otra vez Peña quedó como presidenta. “Para mí todo empezó mal con la contratación de Toresani. Cuatro compañeros y yo nos enteramos por la prensa al otro día. Acá se estaba jugando un clásico contra Cerro en el Olímpico con un técnico y supuestamente se estaba arreglando con otro para el año siguiente", denunció Peña en Referí.

Y agregó que el presupuesto mensual del club era de US$ 55 mil. El ingreso seguro de todos los meses era de US$ 35 mil correspondientes a los derechos de televisión. “Los 20 mil restantes hay que sacarlos de algún lado y no es fácil. El fútbol uruguayo es inviable”, agregó la presidenta.

¿Otro cuento del Tío?

Hasta que se llega al presente. En 2020 aparece un nuevo grupo interesado en gerenciar. Esta vez a través del empresario Edgard Parnás. “Apareció Parnás como empleado de unos ingleses que querían invertir en un club del ascenso. Nos dijo que se reunió con tres equipos, uno fue Central Español, pero al final se decidieron por nosotros. El acuerdo consiste en que ellos pagan todas las deudas del club, exigibles y no exigibles y una vez recuperado el dinero ahí empezamos a compartir, un 80% para la empresa y un 20% para Rampla”, reveló el secretario picapiedra Kouyoumdjian.

Diego Battiste

Como informó Referí, jamás se formalizó la creación de la Sociedad Anónima Deportiva. “Se presentó una propuesta a la asamblea de socios. Esa propuesta fue planteada por Edgard Parnás como representante de un grupo radicado en Inglaterra. Ahora me entero que es una señora que se dedica a la moda, en pareja con un exjugador ingles. Ellos proponían un contrato de 10 años prorrogable por 5 años más. Y en la propuesta formulaban que se iban a hacer cargo de todas las deudas y que iban a establecer una asignación para el presupuesto anual de Rampla de 650 mil para armar un equipo competitivo para el ascenso. Pero la SAD nunca se formalizó”, dijo Corbo.

Gobierna la incertidumbre

Diego Battiste

Hace dos semanas, el grupo inglés dijo que no podía pagar lo prometido para arrancar el torneo porque le habían trancado dinero en una cuenta en Dubai. En seis días el club juntó US$ 180 mil y jugará el torneo de ascenso. Esa plata se juntó gracias a "un alma caritativa", que no quisieron revelar, y esperan que para los próximos días el grupo inglés se haga cargo de la deuda.

“Soy sincero, me surgió la duda al momento en que no depositaron la plata”, expresó el secretario del club. Y agregó: “Nosotros fallamos en no pedirle un aval de ese dinero para empezar ahora. La única duda que me generó fue esto de no pagar. Parnás nos dijo que el 18 llega el dinero. Y que me disculpe, pero voy a vivir con la incertidumbre hasta el 18”.

A la hora de hablar de números Kouyoumdjian dijo no saber exactamente el monto del pasivo del club. "Se hizo un balance el año pasado y debe andar en unos 800 mil dólares incluidos los 360 mil que debíamos ahora. A la AUF le debemos 200 mil dólares”.

Para afrontar el torneo del ascenso que comenzó el miércoles Rampla contrató entre 23 y 24 jugadores a iniciativa del grupo gerenciador. Propios del club hay 8 futbolistas.

Hasta la semana que viene la institución entera convivirá con la incertidumbre de saber si llega el dinero desde Inglaterra.

Rampla Juniors

“Lamentablemente los antecedentes de los gerenciamientos no son buenos. Dejaron buracos. Es lamentable”, concluyó José Luis Corbo.

Las deudas de Rampla a lo largo de los años

2005 US$ 22.454

2006 US$ 17.627

2007 US$ 94.709

2008 US$ 129.581

2009 US$ 50.916

2010 US$ 8,292

2011 0

2012 US$ 80.313

2013 US$ 34.744

2014 US$ 105.508

2015 US$ 97.204

2016 US$ 12.388

2017 US$ 7.963

2018 US$ 60.000

2019 US$ 153.397

2020 US$ 180.000

Los entrenadores

Edgardo Arias 2020

Eduardo Espinel 2019

Rosario Martínez 2019

Julio César Toresani 2019

Julio César Antúnez 2018

Julio Fuentes 2018

Luis "Ronco" López 2017 - 2018

Fernando Araujo 2016 - 2017

Germán Corengia 2016

Gabrieñ Añón 2015-2016

Nelson Olveira 2015

Jorge "Chifle" Barrios 2015

Gerenciamientos

2006 Grupo mexicano

2007 Fernando Pavón

2010 Open World

2016 Gerenciamiento argentino

2020 Edgard Parnás capitales ingleses