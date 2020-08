¡Rampla inmortal! En seis días juntó US$ 180 mil y jugará el torneo de ascenso

Miércoles 5 de agosto. Se esconde el sol en Montevideo y la noche se le cae encima a Rampla Juniors. El dinero prometido por la sociedad anónima deportiva que el 6 de marzo tomó el control deportivo y financiero del club, le anuncia a la directiva de la asociación civil que los fondos prometidos para cancelar las deudas no llegarán en tiempo y forma para poder comenzar el campeonato de la Segunda División Profesional pactado para el sábado 8 de agosto.

Jueves 6 de agosto. La directiva encabezada por Isabel Peña y el secretario Gabriel Kouyoumdjian comienzan a mover cielo y tierra para conseguir el dinero por otra vía. Al mismo tiempo inician gestiones para lograr por unos días el aplazamiento del certamen.

Viernes 7 de agosto. Se convoca un Consejo de Liga de Segunda División en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y con el voto favorable de Albion, Atenas, Central Español, Sud América, Tacuarembó y Villa Española, Rampla logra el aplazamiento del certamen para el día miércoles.

Carlos Pazos

Entre el fin de semana y el lunes, los teléfonos no dejaron de llamar en busca de fondos frescos. También se charló con todos los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos a los que se les debía dinero. La deuda que pensaban era de US$ 350 mil ascendía a US$ 360 mil.

Martes 11 de agosto, hora 20. Dirigentes de Rampla llegan a la AUF con el cheque salvador. Tenían tiempo hasta la medianoche para saldar las deudas pero lo hicieron con cuatro horas de sobra. Agónicamente, con mil y un sufrimientos, el picapiedra podrá jugar el miércoles contra Racing en la primera fecha del Apertura de la Segunda División.

¿Cómo hizo el club para conseguir semejante cantidad de dinero en tan solo seis días? Lo primero que se hizo fue llegar a un acuerdo de financiación con jugadores y cuerpos técnicos.

"Nunca fuimos con la intención de refinanciar el 100% sino que lo hicimos por el 50%", contó a Referí Kouyoumdjian. "El 95% de los jugadores lo aceptaron, los que están actualmente en el exterior todos pero a los que eran del medio local y tenían salarios mínimos se les pagó todo", reveló.

Por Rampla desfilaron tres entrenadores la temporada pasada. El argentino Julio Toresani apenas duró dos fechas en el cargo y en abril se suicidó en Argentina. Sin embargo era uno de los acreedores y sus sucesores recibieron una parte del pago de la deuda que mantenía la institución. Con el cuerpo técnico de Rosario Martínez se logró refinanciar con tres de los cuatro integrantes, incluido el propio entrenador. El reclamo de Eduardo Espinel, que fue el último DT en 2019, no entró en este período (entrará en el futuro), pero a su preparador físico se le canceló toda la deuda.

"Rampla asumió el compromiso de que el 4 de setiembre le cancelará la deuda del 50% restante a los futbolistas mientras que a los entrenadores y sus colaboradores se les terminará de pagar antes del comienzo del Clausura, a principios de octubre", expresó Kouyoumdjian.

Leonardo Carreño

La directiva trabajó en conjunto con la sociedad anónima liderada por Edgar Parnás. "Con la SAD tenemos un precontrato firmado, ellos se comprometieron a que el 18 de este mes llegará el dinero prometido que por diferentes motivos no ha llegado aún. Siguen trabajando en el club con el grupo de trabajo que conformaron y esperamos que cumplan. Al día de hoy no se rompió ningún contrato, pero si el dinero no llega se tendrán que tomar medidas", agregó el secretario del club.

"El dinero que tiene que entrar es US$ 360 mil. Con la mitad cancelamos las deudas que nos quedan y la otra mitad la devolvemos a la persona que ahora nos prestó el dinero para poder jugar", explicó. ¿Quién fue el alma caritativa y salvadora? "Nos pidió reserva", concluyó Kouyoumdjian.