"Los números no le dan bien": Orsi respondió a Delgado sobre los impuestos

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi insistió en que no subirá los impuestos en un eventual gobierno y aseguró que su competidor del Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirma lo contrario porque "los números no le dan bien".

"Ya lo dijimos una vez, dos veces... La reforma tributaria ya la hizo el Frente en el 2007. Yo he dicho que no vamos a aumentar impuestos. Lo que entiendo es que, cuando las encuestas no dan como uno piensa, tengan que salir a hacer este tipo de cosas que se alejan de la realidad", señaló en una rueda de prensa luego de recibir el apoyo del grupo Unir que encabeza el exdiputado colorado Fernando Amado.

Orsi insistió entonces en que no aumentará los impuestos. "Ojalá el Partido Nacional hubiese podido cumplir aquello que dijeron", agregó el exintendente de Canelones y recordó que el gobierno de Luis Lacalle Pou impulsó cambios en las exoneraciones tributarias. Los uruguayos que abonaban con tarjeta de débito pagaban 18% de IVA pero pasaron a pagar 20% por ese impuesto. Además, para las tarjetas de crédito en restaurantes existía una exoneración de 9 puntos que pasó a ser de 5 puntos.

"No está bueno estar devolviendo la pelota, no debería ser este el camino cuando los números no le dan bien", remarcó.

Para Orsi el programa de gobierno del Frente Amplio para el período 2025-2030 no contempla un aumento de los impuestos. "No lo encontré, no está", dijo.

¿Qué dice el programa del Frente Amplio sobre los impuestos?

Por un lado, todo el FA está hoy de acuerdo en que deberá reestructurar las exoneraciones fiscales que se hacen a las grandes inversiones a través de la Comap. "Las políticas de promoción de inversiones deben focalizarse en promover actividades en las que se identifique un fuerte impacto deseado y cuya concreción efectivamente dependa de los beneficios otorgados en términos de valor agregado y desarrollo nacional", desliza el programa.

Sobre el bolsillo, el texto explicita que "la política salarial apuntará al incremento de los mínimos y de la participación de la masa salarial en el PIB".

Pero la redacción sobre los impuestos abre la puerta a distintas interpretaciones. El FA propone "avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad". También plantea "estudiar" para "incrementar el aporte fiscal (...) por dividendos y utilidades", así como gravar "las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior".

"Las modificaciones (...) tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen". Los moderados aseguran que esto no significa aumentar impuestos, sino una "reafirmación" ideológica, pero los radicales aspiran a una "redistribución".